Гражданина Молдовы подозревают в убийстве в Санкт-Петербурге

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 26 апр — Sputnik. В Санкт-Петербурге задержали гражданина Республики Молдова, которого подозревают в убийстве пенсионера.

По данным местных СМИ, тело 60-летнего пенсионера нашли 24 апреля в его квартире на улице Варшавской, 63. Правоохранители обнаружили подтверждения насильственной смерти — колото-резаные ранения.

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По подозрению в преступлении задержан безработный 52-летний гражданин Молдовы, который находится в Петербурге без регистрации.