ФСБ пресекла преступные действия членов банд в пяти регионах РФ

Источник: РИА "Новости"

Преступные действия 26 бандитов пресечены сотрудниками ФСБ в период с 21 по 24 апреля, передает телеканал «Звезда».

Спецоперации проведены в Татарии, Дагестане, Ульяновской, Омской областях и в Ставропольском крае. Уточняется, что эти люди координировали свои действия через Telegram.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ставропольском крае сотрудники ФСБ пресекли деятельность сторонника группировки «Исламское государство» (ИГИЛ — организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Объектами террористических актов должны были стать здания правительства Ставропольского края и территориального органа безопасности.

В ФСБ отметили, что задержание было проведено 21 апреля 2018 г.: преступник оказал вооруженное сопротивление и получил ранения, несовместимые с жизнью.