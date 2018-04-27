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07:23 (мск), источник: Zakon.kz

Полицейский патруль в ВКО спешил на вызов и попал в аварию

В отношении сотрудника полиции, находящегося за рулем, составлен административный протокол, начато служебное расследование.

Источник: Zakon.kz

Утром 26 апреля в Усть-Каменогорске полицейский автомобиль врезался в парапет и ограждение аллеи на бульваре Гагарина. Очевидцы происшествия стали активно делиться фото и видео с места ДТП в мессенджерах и соцсетях, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Altaynews.

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— Действительно, сегодня в шесть утра патрульный автомобиль совершил наезд на препятствие на бульваре Гагарина. Ранее полицейские выехали на вызов, который поступил от жителей. Горожане жаловались на нарушение тишины. Водитель не справился с рулевым управлением и допустил наезд на ограждение аллеи. В отношении сотрудника полиции, находящегося за рулем, составлен административный протокол. Также начато служебное расследование. Материальный ущерб предприятию «Өскемен-Тәртіп» будет возмещен. Сами полицейские не пострадали, — прокомментировали в пресс-службе ДВД ВКО.

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