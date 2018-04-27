Полицейский патруль в ВКО спешил на вызов и попал в аварию
В отношении сотрудника полиции, находящегося за рулем, составлен административный протокол, начато служебное расследование.
В отношении сотрудника полиции, находящегося за рулем, составлен административный протокол, начато служебное расследование.
Утром 26 апреля в
— Действительно, сегодня в шесть утра патрульный автомобиль совершил наезд на препятствие на бульваре Гагарина. Ранее полицейские выехали на вызов, который поступил от жителей. Горожане жаловались на нарушение тишины. Водитель не справился с рулевым управлением и допустил наезд на ограждение аллеи. В отношении сотрудника полиции, находящегося за рулем, составлен административный протокол. Также начато служебное расследование. Материальный ущерб предприятию «Өскемен-Тәртіп» будет возмещен. Сами полицейские не пострадали, — прокомментировали в