Полицейский патруль в ВКО спешил на вызов и попал в аварию

Утром 26 апреля в Усть-Каменогорске полицейский автомобиль врезался в парапет и ограждение аллеи на бульваре Гагарина. Очевидцы происшествия стали активно делиться фото и видео с места ДТП в мессенджерах и соцсетях, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Altaynews.

— Действительно, сегодня в шесть утра патрульный автомобиль совершил наезд на препятствие на бульваре Гагарина. Ранее полицейские выехали на вызов, который поступил от жителей. Горожане жаловались на нарушение тишины. Водитель не справился с рулевым управлением и допустил наезд на ограждение аллеи. В отношении сотрудника полиции, находящегося за рулем, составлен административный протокол. Также начато служебное расследование. Материальный ущерб предприятию «Өскемен-Тәртіп» будет возмещен. Сами полицейские не пострадали, — прокомментировали в пресс-службе ДВД ВКО.