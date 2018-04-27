В Омске хулиган исцарапал автомобили на парковке

В паблике «ЧП Омск» в соцсети «ВКонтакте» омич Егор Александров заявил о порче двух автомобилей на парковке у дома № 67 по улице Демьяна Бедного. По словам мужчины, неизвестный хулиган царапал и пинал чужие машины. Это произошло 25 апреля, в периоде от 20:00 до 21:00.

Егор Александров, владелец пострадавшей машины:

— 25 апреля с 8−9 вечера по адресу Демьяна Бедного, 67 неизвестный мужчина повредил два автомобиля на парковке, в том числе и мой. В итоге на моем автомобиле повреждено лакокрасочное покрытие, имеется вмятина на заднем крыле. Прилагаю видео, на котором запечатлен правонарушитель. Может кто-нибудь его узнает. За ценную информацию — вознаграждение.

К своему сообщению автор прикрепил видео, на котором видно, как мужчина с седыми волосами и шатающей походкой пытается попасть в один из пострадавших автомобилей, а когда ему это не удалось, с силой пинает по соседней машине. Затем хулиган справил нужду в непосредственной близости с автомобилем.