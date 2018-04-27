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06:43 (мск), источник: Om1.ru

В Омске хулиган исцарапал автомобили на парковке

Один из владельцев в ярости ищет виновника.

В паблике «ЧП Омск» в соцсети «ВКонтакте» омич Егор Александров заявил о порче двух автомобилей на парковке у дома № 67 по улице Демьяна Бедного. По словам мужчины, неизвестный хулиган царапал и пинал чужие машины. Это произошло 25 апреля, в периоде от 20:00 до 21:00.

Егор Александров, владелец пострадавшей машины:

 — 25 апреля с 8−9 вечера по адресу Демьяна Бедного, 67 неизвестный мужчина повредил два автомобиля на парковке, в том числе и мой. В итоге на моем автомобиле повреждено лакокрасочное покрытие, имеется вмятина на заднем крыле. Прилагаю видео, на котором запечатлен правонарушитель. Может кто-нибудь его узнает. За ценную информацию — вознаграждение.

К своему сообщению автор прикрепил видео, на котором видно, как мужчина с седыми волосами и шатающей походкой пытается попасть в один из пострадавших автомобилей, а когда ему это не удалось, с силой пинает по соседней машине. Затем хулиган справил нужду в непосредственной близости с автомобилем.

В комментариях омич уточняет, что после хулиганства мужчина ушел в сторону 6-й Чередовой. В комментариях владельцу машины посоветовали пройти с фотографией мужчины по местным алкомаркетам.

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