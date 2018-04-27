В Озерске из крана полилась черная жижа

Девушка открыла кран, чтобы наполнить ванну, и отлучилась на пару минут. А когда вернулась, увидела, что вода черного цвета.

— Луначарского, 17. Что это? Нефть? Ванну мыла два часа после такой красоты. И сутки уже льется такое. За что платим?! — написала в соцсетях жительница Озерска Лена Белянина.

Пользователи «ВКонтакте» отозвались комментариями:

— Если это нефть, то нормальная цена, — ответил Лоеонид Онищенко.

— Грязевые ванны, — написал Вадим Ширванов.