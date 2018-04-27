В Озерске из крана полилась черная жижа
Смех сквозь слезы: в соцсетях шутят о происхождении этой жидкости.
Смех сквозь слезы: в соцсетях шутят о происхождении этой жидкости.
Девушка открыла кран, чтобы наполнить ванну, и отлучилась на пару минут. А когда вернулась, увидела, что вода черного цвета.
— Луначарского, 17. Что это? Нефть? Ванну мыла два часа после такой красоты. И сутки уже льется такое. За что платим?! — написала в соцсетях жительница Озерска Лена Белянина.
Пользователи «ВКонтакте» отозвались комментариями:
— Если это нефть, то нормальная цена, — ответил Лоеонид Онищенко.
— Грязевые ванны, — написал Вадим Ширванов.
Также есть предположение, что это техническая вода, которая крутится в тепловых сетях. Но как она попала в кран?