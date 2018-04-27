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06:58 (мск), источник: VN.ru

Honda Civic разорвало на части в ДТП на Волочаевской

У дома № 136 по улице Волочаевская в Новосибирске неизвестный водитель автомобиля Honda Civic на высокой скорости протаранил припаркованный грузовой автомобиль Nissan Diesel. Водитель легковушки погиб сразу, а его пассажир доставлен в больницу.

«Двигавшийся в сторону Гусинобродского шоссе водитель автомобиля Honda Civic на высокой скорости врезался в припаркованный грузовой автомобиль Nissan Diesel, — сообщил начальник пресс-службы ГИБДД Новосибирска Сергей Страдымов. — В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб мгновенно, а его 35-летний пассажир с ушибом колена и головы доставлен в больницу».

Очевидцы страшного ДТП в паблике АСТ-54 пишут, что машину разорвало на куски от удара об припаркованный грузовик, а водитель самогруза Nissan Diesel в этот момент находился дома. «Honda Civic в прямом смысле снесло крышу, а руль отлетел на 30 метров от места столкновения. Сам автомобиль уничтожен полностью, — сообщают свидетели. — Водитель вывалился из машины прямо на трамвайные пути».

По словам очевидцев, пассажир «Хонды» находился в состоянии алкогольного опьянения. В каком состоянии находился водитель, станет известно только после проведения судебно-медицинской экспертизы.

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