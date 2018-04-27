В Омске сотрудники Росгвардии устроили ночную погоню за двумя парнями
Молодые люди стали вести себя подозрительно при появлении патрульной машины.
Молодые люди стали вести себя подозрительно при появлении патрульной машины.
Инцидент произошел накануне ночью, 26 апреля. Экипаж Росгвардии патрулировал Центральный округ. На улице Герцена стражи порядка увидели двух парней, которые при виде патруля ускорили шаг. Когда росгвардейцы остановились, молодые люди и вовсе бросились бежать во двор многоэтажного дома.
Впрочем, сотрудники Росгвардии оказались проворнее, они быстро задержали беглецов. Те сразу же признались, что занимались закладками наркотиков. В телефоне одного из них была информация о тайниках.
Стражи порядка вместе с задержанными прошли по указанным адресам и изъяли четыре закладки с порошком неопределённого цвета.
Парней, которым оказалось 20 и 21 год, передали сотрудникам Управления по контролю за оборотом наркотиков для дальнейшего разбирательства.