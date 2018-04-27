Марку Конькову, убившему новосибирскую школьницу, простили изготовление оружия в колонии
18-летний уголовник смастерил устройство, с помощью которого чуть не покончил с собой. Его спасли и наказывать не стали.
18-летний уголовник смастерил устройство, с помощью которого чуть не покончил с собой. Его спасли и наказывать не стали.
Марк Коньков, получивший срок за убийство 16-летней Карины Залесовой, смог покинуть колонию. Он не вышел на свободу, но оказался в более мягких условиях. Его отправили в
«Найдено устройство для выстрела».
Коньков, напомним, убил свою знакомую Карину, уговорив прийти к нему на день рождения. В день своего 16-летия он расправился с девочкой с шокирующей жестокостью. Дело сразу стало резонансным
Общественные акции, которые прошли в Новосибирске, заставили пересмотреть неправосудное решение, и Конькова отправили в СИЗО. Затем преступнику вынесли приговор — 9 лет лишения свободы. В его возрасте больше 10 лет дать не могут, еще один год суд скинул «от потолка».
Преступник сначала находился в колонии для несовершеннолетних, но затем отправился во взрослую колонию. А вскоре — 20 декабря прошлого года — устроил ЧП.
«20.12.2017 на территории колонии отбывающий наказание за умышленное убийство молодой человек обнаружен с телесными повреждениями грудной клетки. Рядом с ним найдено самодельное устройство, приспособленное для совершения выстрела», — сообщил тогда Следственный комитет, объявив, что проводит проверку.
Наказывать не стали.
Как удалось выяснить «Комсомольской правде», Коньков изготовил нечто наподобие пистолета. Сделал из подручных предметов. Сотрудники правоохранительных органов неофициально сравнивают самоделку с тем, что показано в фильме «Брат» — кустарное оружие.
За свою выходку подросток не получил даже взысканий. На запрос Радио «Комсомольская правда» замначальника областного управления ФСИН Олег Тишечко ответил:
— К дисциплинарной ответственности не привлекался.
Пролечили на 183 тысячи рублей.
Сергей Залесов, отец погибшей от рук Конькова девочки, обескуражен тем, как везет преступнику. Ему, выходит, спустили с рук то, за что, казалось, точно светит еще один срок.
— Если он в тюрьме смог смастерить некий огнестрельный предмет — значит, произошла
Правда, материальные убытки, связанные с лечением Конькова, в ГУФСИН прощать не стали. На сайте Госзакупок вывешен счет на лечение осужденного.
По заказу медсачасти, входящей в систему ФСИН, Конькова пролечила Областная клиническая больница. Цена лечения — 183 700 рублей.
Эти деньги ведомство намерено взыскать с пациента.
— По закону
Впрочем, платить по искам Коньков, скорее всего, не намерен. По данным службы судебных приставов, он должен более 1 миллиона 700 тысяч рублей. Это сумма по иску родителей Карины.
Но преступник неплатежеспособен. Он мог бы устроиться в колонии на работу, чтобы очень мелкими частями, но платить. Однако уголовник этого не делает. Сначала обязанность платы по иску была наложена на состоятельных родителей Конькова, но те сумели укрыть имущество и затем переложили бремя на сына, зная, что с него взять нечего.