Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Цыганов и Пегова снова снимаются вместе: фото с площадки
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
40-летняя Светлана Зейналова ушла в декретный отпуск
Британка лишилась жилья из-за любви к чужим свадьбам
Регина Тодоренко примерила ботфорты и мини-платье
Большинство ТЦ не соответствует требованиям пожарной безопасности Более двух тысяч административных дел о нарушениях пожарной безопасности в ТЦ возбудили в России
Гагарина, Ревва и Дайнеко на вечеринке премии RU.TV
Цыганов и Пегова снова снимаются вместе: фото с площадки
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
«Атлетико» вдесятером и без тренера взял ничью в Лондоне
Американцы выбили Россию из домашнего юношеского ЧМ по хоккею
Мария Кожевникова вышла в свет в «платье-халате»
Юлия Высоцкая в смокинге Tom Ford пришла на шоу Ивана Урганта
Врачи спасли от последствий инсульта парализованную беременную
Американские хирурги впервые пересадили пенис и мошонку
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
Как бюджетно провести майские праздники: 5 идей
Фоторепортажи
8Серж Саргсян ушел в отставку
15Сделать деньги
07:08 (мск), источник: Комсомольская правда

Марку Конькову, убившему новосибирскую школьницу, простили изготовление оружия в колонии

18-летний уголовник смастерил устройство, с помощью которого чуть не покончил с собой. Его спасли и наказывать не стали.

Марк Коньков, получивший срок за убийство 16-летней Карины Залесовой, смог покинуть колонию. Он не вышел на свободу, но оказался в более мягких условиях. Его отправили в лечебно-исправительное учреждение. Иначе говоря, в больницу для заключенных. Условия там — куда комфортнее, чем в колонии.

«Найдено устройство для выстрела».

Коньков, напомним, убил свою знакомую Карину, уговорив прийти к нему на день рождения. В день своего 16-летия он расправился с девочкой с шокирующей жестокостью. Дело сразу стало резонансным из-за исключительной мягкости судьи: на время следствия преступника оставили дома.

Общественные акции, которые прошли в Новосибирске, заставили пересмотреть неправосудное решение, и Конькова отправили в СИЗО. Затем преступнику вынесли приговор — 9 лет лишения свободы. В его возрасте больше 10 лет дать не могут, еще один год суд скинул «от потолка».

Читайте также
Суд вынес окончательный приговор убийце Карины Залесовой

Преступник сначала находился в колонии для несовершеннолетних, но затем отправился во взрослую колонию. А вскоре — 20 декабря прошлого года — устроил ЧП.

«20.12.2017 на территории колонии отбывающий наказание за умышленное убийство молодой человек обнаружен с телесными повреждениями грудной клетки. Рядом с ним найдено самодельное устройство, приспособленное для совершения выстрела», — сообщил тогда Следственный комитет, объявив, что проводит проверку.

Наказывать не стали.

Как удалось выяснить «Комсомольской правде», Коньков изготовил нечто наподобие пистолета. Сделал из подручных предметов. Сотрудники правоохранительных органов неофициально сравнивают самоделку с тем, что показано в фильме «Брат» — кустарное оружие.

По закону могли возбудить дело по факту изготовления Коньковым оружия, но этого не произошло. Следствие сочло, что устройство, чуть не убившее осужденного, оружием не является.

За свою выходку подросток не получил даже взысканий. На запрос Радио «Комсомольская правда» замначальника областного управления ФСИН Олег Тишечко ответил:

— К дисциплинарной ответственности не привлекался.

Пролечили на 183 тысячи рублей.

Сергей Залесов, отец погибшей от рук Конькова девочки, обескуражен тем, как везет преступнику. Ему, выходит, спустили с рук то, за что, казалось, точно светит еще один срок.

Читайте также
Марк Коньков будет самостоятельно выплачивать компенсации родителям убитой Карины Залесовой

— Если он в тюрьме смог смастерить некий огнестрельный предмет — значит, произошла какая-то ситуация, которая не должна там происходить. И соответственно, он должен понести наказание. Он ведь в любом случае нарушил режим лагеря, — считает Залесов.

Правда, материальные убытки, связанные с лечением Конькова, в ГУФСИН прощать не стали. На сайте Госзакупок вывешен счет на лечение осужденного.

По заказу медсачасти, входящей в систему ФСИН, Конькова пролечила Областная клиническая больница. Цена лечения — 183 700 рублей.

Эти деньги ведомство намерено взыскать с пациента.

— По закону медико-санитарная часть обязана сделать все, чтобы восстановить человека. А вот расходы, которые понесло государство на его лечение, будут взысканы с самого пациента, — объяснил в эфире Радио «Комсомольская правда» Равиль Исрафилов, возглавляющий в областной прокуратуре отдел по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний.

Впрочем, платить по искам Коньков, скорее всего, не намерен. По данным службы судебных приставов, он должен более 1 миллиона 700 тысяч рублей. Это сумма по иску родителей Карины.

Но преступник неплатежеспособен. Он мог бы устроиться в колонии на работу, чтобы очень мелкими частями, но платить. Однако уголовник этого не делает. Сначала обязанность платы по иску была наложена на состоятельных родителей Конькова, но те сумели укрыть имущество и затем переложили бремя на сына, зная, что с него взять нечего.

Все новости региона
 Закрытие ММКФ: Декольте Боярской и перья Кожевниковой
Первый день Помпео: госдеп возглавил выходец из ЦРУ
Сирия нашла у боевиков химикаты из Германии и Великобритании
Каждый гражданин России получит единый идентификатор к 2019 году
Как выглядят самые древние глиняные небоскребы (фото)
В США потушили пожар, при котором пострадали около 20 человек
В Китае поймали самого большого в мире комара (фото)
Родченков отказался от допинговых обвинений против России
В США предрекли смерть морской авиации России
Спорт
Сборная России без Знарка проиграла в четвертый раз подряд Российские хоккеисты проиграли финнам в вынесенном матче первого тура шведского этапа Евротура
Авто
Nissan сделал настоящий внедорожник (наконец-то) Nissan решил вернуться к корням и построил настоящую классику
Hi-Tech
В Россию пришел новый китайский бренд техники Бытовая техника, ТВ и смартфоны от китайского гиганта — уже скоро.
Кино
Самбурская резко ответила Летучей на ее критику Звезда «Универа», занявшая место Летучей в шоу «Ревизорро», рассказала об одной своей знакомой телеведущей, «победоносно находящей гнилую капусту»
Недвижимость
5 неожиданных направлений на майские праздники
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
Курилки вернутся в аэропорты Москвы
Леди
7 блестящих выходов 65-летней Брижит Макрон в мини Первая леди Франции показывает, как в возрасте носить мини и выглядеть достойно и очень привлекательно.
Дети
Иван Ургант станет отцом в третий раз Телеведущий данную информацию не комментирует.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь