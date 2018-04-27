Из-за прорыва трубы в красноярской ветклинике погибли животные

Ветеринарную клинику «Лимпопо» в центре Красноярска затопило кипятком. Из-за коммунальной аварии в помещении погибли все животные, находящие на стационаре. Выжил только питон.

По словам владельца клиники Александра Зотова, ночью в клинике сработала пожарная сигнализация. Так система отреагировала на порыв трубы с горячей водой. В тот момент «в ловушке» находились три кошки, собака, шиншилла и змея. Практически все звери задохнулись от пара.

«Я сюда приехал, открыл двери, вода уже здесь была везде, у порога сантиметров 7−8. Кипяток градусов 70, представляете? Невозможно было зайти в воду, наступить, там либо ты сваришься, либо тебя током убьет. Я ничего не мог сделать, туда никто не мог зайти», — говорит владелец клиники Александр Зотов.

Руководство клиники уже сообщило о случившемся хозяевам погибших зверей. Им уже вернули деньги за лечение, а животных отправили на кремацию.

Как рассказал владелец ветклиники, проблем с трубами у «Лимпопо» никогда не было. Но несколько дней назад коммунальщики проводили плановый осмотр и чистку. Причины аварии сейчас выясняют специалисты.