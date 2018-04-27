Руководство новосибирского предприятия похитило восемь миллионов

Под суд отправятся 60-летний гендиректор и 64-летний главный инженер одного из предприятий города, а также 35-летний директор другой компании. Они обвиняются в присвоении денег в особо крупном размере и легализации денежных средств, полученных преступным путем, в составе организованной группы лиц.

Три года назад руководители предприятия заключили договор с компанией 35-летнего предпринимателя о ремонте четырех производственных установок на сумму более восьми миллионов рублей.