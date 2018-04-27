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07:29 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Вертолёт из Горно-Алтайска в Новосибирск совершил аварийную посадку

На борту вертолёта находились пять человек, никто не пострадал, предварительная причина экстренной посадки — техническая неисправность, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского СУ СКР на транспорте.

Источник: Вести - Новосибирск

Вертолёт из Горно-Алтайска в Новосибирск совершил аварийную посадку, об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирского СУ СКР на транспорте.

Вертолёт Ми-8 авиакомпании «Алтайавиа», который выполнял рейс из Горно-Алтайска в Новосибирск, совершил экстренную посадку в 5 км севернее села Видоново в Залесовском районе Алтайского края.

На борту находились пять пассажиров и трое членов экипажа. Никто не пострадал.

По факту авиапроисшествия проводится доследственная проверка.

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