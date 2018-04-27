Вертолёт из Горно-Алтайска в Новосибирск совершил аварийную посадку
На борту вертолёта находились пять человек, никто не пострадал, предварительная причина экстренной посадки — техническая неисправность, сообщили в
На борту вертолёта находились пять человек, никто не пострадал, предварительная причина экстренной посадки — техническая неисправность, сообщили в
Вертолёт из
Вертолёт Ми-8 авиакомпании «Алтайавиа», который выполнял рейс из
На борту находились пять пассажиров и трое членов экипажа. Никто не пострадал.
По факту авиапроисшествия проводится доследственная проверка.