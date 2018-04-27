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07:10 (мск), источник: Tengrinews

Алматинцев обманули при покупке новых Toyota: ДВД Алматы завел дело

Алматинцы заплатили десятки миллионов тенге за новые автомобили в одном из автосалонов и остались без денег и машин, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews
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По словам одного из пострадавших, Акылбека Мухаметченова, он внес предоплату в размере 22 миллионов тенге за Toyota Land Cruiser.

«Я поехал в автосалон со своим другом. Нас принял менеджер, заключили договор, он выдал счет на оплату, но чек не дал, сославшись на сломанный кассовый аппарат. Я ему поверил, потому что подумал, что это не барахолка, а солидная контора. Мне сказали внести предоплату 22 миллиона тенге и через девять дней, когда на склад поступит автомобиль, доплатить еще восемь миллионов тенге. Через девять дней я прихожу, но ни автомобиля, ни денег, ни менеджера нет», — сказал мужчина.

Мухаметченов обратился с заявлением в полицию.

Между тем в пресс-службе ДВД Алматы сообщили, что сейчас проводится досудебное расследование по пункту 2 части 4 статьи 189 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере» и по пункту 2 части 4 статьи 190 УК РК «Мошенничество в особо крупном размере».

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