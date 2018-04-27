Алматинцев обманули при покупке новых Toyota: ДВД Алматы завел дело
Алматинцы заплатили десятки миллионов тенге за новые автомобили в одном из автосалонов и остались без денег и машин, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Алматинцы заплатили десятки миллионов тенге за новые автомобили в одном из автосалонов и остались без денег и машин, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По словам одного из пострадавших, Акылбека Мухаметченова, он внес предоплату в размере 22 миллионов тенге за Toyota Land Cruiser.
«Я поехал в автосалон со своим другом. Нас принял менеджер, заключили договор, он выдал счет на оплату, но чек не дал, сославшись на сломанный кассовый аппарат. Я ему поверил, потому что подумал, что это не барахолка, а солидная контора. Мне сказали внести предоплату 22 миллиона тенге и через девять дней, когда на склад поступит автомобиль, доплатить еще восемь миллионов тенге. Через девять дней я прихожу, но ни автомобиля, ни денег, ни менеджера нет», — сказал мужчина.
Мухаметченов обратился с заявлением в полицию.
Между тем в