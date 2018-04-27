В Екатеринбурге массово отравились дети-сироты

Источник: РИА "Новости"

В Екатеринбурге у 16 воспитанников одной из школ-интернатов выявлены признаки инфекционного заболевания. Различные ведомства ведут проверки и выясняют причины произошедшего, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ЧП случилось в школе-интернате № 11 на территории Орджоникидзеского района. К медикам дети обратились в период с 18 по 20 — апреля. Они жаловались на боль в животе и на рвоту.

У пятерых из 16 обратившихся к медикам детей выявлен норовирус второго типа, сообщает управление СКР по Свердловской области. Следователи СКР начали доследственную проверку. Также причины ЧП выясняют прокуратура и Роспотребнадзор.