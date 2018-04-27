В Екатеринбурге массово отравились дети-сироты
Идут проверки.
Идут проверки.
В Екатеринбурге у 16 воспитанников одной из
ЧП случилось в
У пятерых из 16 обратившихся к медикам детей выявлен норовирус второго типа, сообщает управление СКР по Свердловской области. Следователи СКР начали доследственную проверку. Также причины ЧП выясняют прокуратура и Роспотребнадзор.
Отметим, случаи отравления в школах Екатеринбурга не редкость. С начала 2018 года их произошло уже несколько. Последний произошёл в школе № 85, где отравились семеро детей. С 17 по 23 апреля учреждение было закрыто.