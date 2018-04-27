Грузовик провалился в яму на Речном вокзале в Новосибирске
Водитель выполнял работы на строящемся объекте и скатился.
Водитель выполнял работы на строящемся объекте и скатился.
В социальных сетях появились фотографии провалившегося на улице Большевистской в Новосибирске грузовика.
— Водитель грузовика, судя по всему, выполнял работы на строящемся объекте, скатился по склону и чудом не сполз дальше, — сообщает новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
Ранее «Комсомольская правда» писала, что у станции метро «Речной вокзал» с 17 апреля
Напомним, коснулось это следующих маршрутов:
— муниципальные маршрутные такси № 1, 6, 20, 21, 23, 35, 68, 91;.
— межмуниципальные маршрутные такси № 301, 304, 304к, 307, 307б, 322.
А еще с 14 мая временно закроют движение на участке улицы Залесского — в районе дома № 5. Причина аналогичная — строительство. Здесь пройдет прокладка тепловой сети. Окончание работ запланировано на 6 июня.