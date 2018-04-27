Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самбурская резко ответила Летучей на ее критику
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Беременную Анастасию Костенко положили на сохранение
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
Юлия Высоцкая в смокинге Tom Ford пришла на шоу Ивана Урганта
Крадут миллионы со счетовНовой схеме мошенников позавидуют Бонни и Клайд
Самбурская резко ответила Летучей на ее критику
Мария Кожевникова пришла на премьеру фильма «Собибор» с мамой
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
Сборная России без Знарка проиграла в четвертый раз подряд
Родченков отказался от допинговых обвинений против России
Мария Кожевникова вышла в свет в «платье-халате»
Юлия Высоцкая в смокинге Tom Ford пришла на шоу Ивана Урганта
Петербургский хирург-онколог рассказывает, как борется с раком
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
Как бюджетно провести майские праздники: 5 идей
Фоторепортажи
11Ушедшие в историю
8Серж Саргсян ушел в отставку
07:25 (мск), источник: Комсомольская правда

Грузовик провалился в яму на Речном вокзале в Новосибирске

Водитель выполнял работы на строящемся объекте и скатился.

В социальных сетях появились фотографии провалившегося на улице Большевистской в Новосибирске грузовика.

— Водитель грузовика, судя по всему, выполнял работы на строящемся объекте, скатился по склону и чудом не сполз дальше, — сообщает новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

Ранее «Комсомольская правда» писала, что у станции метро «Речной вокзал» с 17 апреля из-за строительных работ изменились места размещения остановок общественного транспорта. Здесь продолжается возведение торгового комплекса и пешеходного перехода.

Напомним, коснулось это следующих маршрутов:

— муниципальные маршрутные такси № 1, 6, 20, 21, 23, 35, 68, 91;.

— межмуниципальные маршрутные такси № 301, 304, 304к, 307, 307б, 322.

А еще с 14 мая временно закроют движение на участке улицы Залесского — в районе дома № 5. Причина аналогичная — строительство. Здесь пройдет прокладка тепловой сети. Окончание работ запланировано на 6 июня.

Все новости региона
 ВАДА назвало страну, чьи спортсмены чаще всего в мире попадаются на допинге
Закрытие ММКФ: Декольте Боярской и перья Кожевниковой
Состоялся первый раунд переговоров лидеров двух Корей
Объяснен механизм появления неизлечимого рака
Каждый гражданин России получит единый идентификатор к 2019 году
В Китае поймали самого большого в мире комара (фото)
В США предрекли смерть морской авиации России
Авария в Чернобыле. Как сейчас выглядит зона отчуждения (фото)
Как выглядят самые древние глиняные небоскребы (фото)
Спорт
Сборная России без Знарка проиграла в четвертый раз подряд Российские хоккеисты проиграли финнам в вынесенном матче первого тура шведского этапа Евротура
Авто
Nissan сделал настоящий внедорожник (наконец-то) Nissan решил вернуться к корням и построил настоящую классику
Hi-Tech
В Россию пришел новый китайский бренд техники Бытовая техника, ТВ и смартфоны от китайского гиганта — уже скоро.
Кино
Самбурская резко ответила Летучей на ее критику Звезда «Универа», занявшая место Летучей в шоу «Ревизорро», рассказала об одной своей знакомой телеведущей, «победоносно находящей гнилую капусту»
Недвижимость
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии: личный опыт
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Леди
7 блестящих выходов 65-летней Брижит Макрон в мини Первая леди Франции показывает, как в возрасте носить мини и выглядеть достойно и очень привлекательно.
Дети
Иван Ургант станет отцом в третий раз Телеведущий данную информацию не комментирует.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь