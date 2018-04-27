Грузовик провалился в яму на Речном вокзале в Новосибирске

В социальных сетях появились фотографии провалившегося на улице Большевистской в Новосибирске грузовика.

— Водитель грузовика, судя по всему, выполнял работы на строящемся объекте, скатился по склону и чудом не сполз дальше, — сообщает новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

Ранее «Комсомольская правда» писала, что у станции метро «Речной вокзал» с 17 апреля из-за строительных работ изменились места размещения остановок общественного транспорта. Здесь продолжается возведение торгового комплекса и пешеходного перехода.

Напомним, коснулось это следующих маршрутов:

— муниципальные маршрутные такси № 1, 6, 20, 21, 23, 35, 68, 91;.

— межмуниципальные маршрутные такси № 301, 304, 304к, 307, 307б, 322.