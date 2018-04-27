Третьи сутки в Жамбылской области ищут пропавшую школьницу
16-летняя Аклима Кабанбай ушла из дома 24 апреля и до настоящего времени не вернулась, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на
16-летняя Аклима Кабанбай ушла из дома 24 апреля и до настоящего времени не вернулась, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на
Управлением криминальной полиции ДВД Жамбылской области устанавливается местонахождение без вести пропавшей Кабанбай Аклимы Канаткызы 2002 года рождения.
Приметы: среднего телосложения, рост 160−165 см, коричневые волосы до плеч, глаза карие.
Особые приметы: хромает на обе ноги, страдает врожденным неврологическим заболеванием.
Была одета в черную куртку без рукавов, футболку желтого цвета, синее трико, на ногах черные мокасины.
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