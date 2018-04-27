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07:08 (мск), источник: Newtimes.kz

Третьи сутки в Жамбылской области ищут пропавшую школьницу

16-летняя Аклима Кабанбай ушла из дома 24 апреля и до настоящего времени не вернулась, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу ДВД Жамбылской области.

Источник: Newtimes.kz

Управлением криминальной полиции ДВД Жамбылской области устанавливается местонахождение без вести пропавшей Кабанбай Аклимы Канаткызы 2002 года рождения.

Приметы: среднего телосложения, рост 160−165 см, коричневые волосы до плеч, глаза карие.

Особые приметы: хромает на обе ноги, страдает врожденным неврологическим заболеванием.

Была одета в черную куртку без рукавов, футболку желтого цвета, синее трико, на ногах черные мокасины.

В случае получения какой-либо значимой информации о пропавшей девушке полицейские просят сообщить в УКП ДВД Жамбылской области по телефонам: 102, 8 (7262) 99−71−21, 43−39−32.

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