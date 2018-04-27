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07:44 (мск), источник: Комсомольская правда

В Магнитогорске ночью загорелся торговый центр

Пожар тушили несколько часов.

Очевидцы сообщают, что возгорание произошло в половине третьего ночи. Из торгового центра «Радуга вкуса», расположенного на улице Советской повалил черный дым. Внутри здания все полыхало огнем. Вскоре на место происшествия прибыли пожарные расчеты. Свидетели утверждают, что огнеборцы тушили пожар несколько часов.

Утром в сети появились снимки с места ЧП. Главный вход в торговый центр не узнать: закопченные окна, разбитые панели и рамы.

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Судя по кадрам, сделанным внутри центра, от огня пострадало несколько торговых павильонов. Предположительная причина возгорания замыкание проводки. Официальных комментариев по данному происшествию пока нет. О жертвах и пострадавших ничего неизвестно.

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