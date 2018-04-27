Омич пожаловался на открытый люк у детского сада № 11
Мужчина подъехал к воротам на машине и угодил туда колесом.
Мужчина подъехал к воротам на машине и угодил туда колесом.
В паблике «ЧП Омск» в соцсети «ВКонтакте» омич Максим Миронов рассказал, что угодил передним колесом своего автомобиля в открытый колодец у детского сада № 11 на Космическом проспекте.
Максим Миронов, автор жалобы:
— Ничего не предвещало беды, привозя ребенка в сад. Однако удачливое стечение обстоятельств и отсутствие
Родители дошкольников, по всей видимости, не могут самостоятельно справиться с проблемой и просто вернуть бетонный люк на место. Возмущенный омич потребовал от ответственных лиц принять необходимые меры, пока не случилась трагедия.
В комментариях пользователи возразили омичу, посоветовав парковать машину на парковке в соседнем дворе, а не у ворот детсада. У данного образовательного учреждения отсутствует парковка, родители дошкольников добираются едва ли не до крыльца детского сада по подъездной дорожке.