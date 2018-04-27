Омич пожаловался на открытый люк у детского сада № 11

В паблике «ЧП Омск» в соцсети «ВКонтакте» омич Максим Миронов рассказал, что угодил передним колесом своего автомобиля в открытый колодец у детского сада № 11 на Космическом проспекте.

Максим Миронов, автор жалобы:

— Ничего не предвещало беды, привозя ребенка в сад. Однако удачливое стечение обстоятельств и отсутствие мало-мальской парковки у дет. сада (великие умы не знали, что многие родители привозят детей в сад), привело, хотя я бы сказал, загнало меня в колодец, который всегда еле прикрывает наспех вытесанная бетонная плита… Естественно вогнал в эту зияющую бездну переднее колесо. Хватило ума выбраться, но колодец остался открытым. Моих попыток сдвинуть эту плиту хватило только, чтобы прикрыть этот колодец, однако он остался полуоткрытым. (орфография и пунктуация сохранены).

Родители дошкольников, по всей видимости, не могут самостоятельно справиться с проблемой и просто вернуть бетонный люк на место. Возмущенный омич потребовал от ответственных лиц принять необходимые меры, пока не случилась трагедия.