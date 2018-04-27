Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зудина, Ургант и Михалков посетили премьеру фильма в ГУМе
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
9-летний американец доказал, что Зубная Фея не существует
Западные СМИ сообщили, почему РФ не расчехляет орудия в ответ США
Регина Тодоренко примерила ботфорты и мини-платье
Лавров: Франция потворствует обману США в Сирии Некоторые страны взяли курс на развал Сирии, заявил министр иностранных дел РФ
40-летняя Светлана Зейналова ушла в декретный отпуск
Как провести время вдвоем, если у вас младенец: 7 идей
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
«Атлетико» вдесятером и без тренера взял ничью в Лондоне
Американцы выбили Россию из домашнего юношеского ЧМ по хоккею
Регина Тодоренко примерила ботфорты и мини-платье
Навка и Утяшева отдохнули на вечеринке Chopard
Работу мозга улучшили с помощью пересадки кала
Британские врачи вылечили первого в мире пациента с супергонореей
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Фоторепортажи
11Ушедшие в историю
8Серж Саргсян ушел в отставку
07:48 (мск), источник: Om1.ru

Омич пожаловался на открытый люк у детского сада № 11

Мужчина подъехал к воротам на машине и угодил туда колесом.

В паблике «ЧП Омск» в соцсети «ВКонтакте» омич Максим Миронов рассказал, что угодил передним колесом своего автомобиля в открытый колодец у детского сада № 11 на Космическом проспекте.

Максим Миронов, автор жалобы:

 — Ничего не предвещало беды, привозя ребенка в сад. Однако удачливое стечение обстоятельств и отсутствие мало-мальской парковки у дет. сада (великие умы не знали, что многие родители привозят детей в сад), привело, хотя я бы сказал, загнало меня в колодец, который всегда еле прикрывает наспех вытесанная бетонная плита… Естественно вогнал в эту зияющую бездну переднее колесо. Хватило ума выбраться, но колодец остался открытым. Моих попыток сдвинуть эту плиту хватило только, чтобы прикрыть этот колодец, однако он остался полуоткрытым. (орфография и пунктуация сохранены).

Родители дошкольников, по всей видимости, не могут самостоятельно справиться с проблемой и просто вернуть бетонный люк на место. Возмущенный омич потребовал от ответственных лиц принять необходимые меры, пока не случилась трагедия.

В комментариях пользователи возразили омичу, посоветовав парковать машину на парковке в соседнем дворе, а не у ворот детсада. У данного образовательного учреждения отсутствует парковка, родители дошкольников добираются едва ли не до крыльца детского сада по подъездной дорожке.

Все новости региона
 Тест: кто, как и когда изобрел привычные нам вещи?
Бурков объяснил причины отставки Стрельцова
Состоялся первый раунд переговоров лидеров двух Корей
Объяснен механизм появления неизлечимого рака
Каждый гражданин России получит единый идентификатор к 2019 году
В Китае поймали самого большого в мире комара (фото)
В США предрекли смерть морской авиации России
Авария в Чернобыле. Как сейчас выглядит зона отчуждения (фото)
Как выглядят самые древние глиняные небоскребы (фото)
Спорт
Сборная России без Знарка проиграла в четвертый раз подряд Российские хоккеисты проиграли финнам в вынесенном матче первого тура шведского этапа Евротура
Авто
Nissan сделал настоящий внедорожник (наконец-то) Nissan решил вернуться к корням и построил настоящую классику
Hi-Tech
В Россию пришел новый китайский бренд техники Бытовая техника, ТВ и смартфоны от китайского гиганта — уже скоро.
Кино
Самбурская резко ответила Летучей на ее критику Звезда «Универа», занявшая место Летучей в шоу «Ревизорро», рассказала об одной своей знакомой телеведущей, «победоносно находящей гнилую капусту»
Недвижимость
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
На популярном испанском курорте запретят сдавать квартиры туристам
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Леди
7 блестящих выходов 65-летней Брижит Макрон в мини Первая леди Франции показывает, как в возрасте носить мини и выглядеть достойно и очень привлекательно.
Дети
Иван Ургант станет отцом в третий раз Телеведущий данную информацию не комментирует.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь