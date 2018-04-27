Главу двух турфирм в Хабаровске дали осудили на два года за обман клиентов

«Суд установил, что в период с мая 2016 года по апрель 2017 года генеральный директор заключила с гражданами, желающими отдохнуть в Приморском крае, Таиланде и Китае, договоры на предоставление туристических услуг. Получив от них денежные суммы в счет оплаты путевок, она свои обязательства не выполняла и начинала вводить граждан в заблуждение, изменяя даты поездок, условия договоров, маршруты следования. Впоследствии злоумышленница заявляла, что поездка невозможна из-за действий туроператора», — говорится в сообщении.