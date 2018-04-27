Дым перепугал жителей крупного микрорайона Владивостока
В пятницу, 27 апреля, дым от пала сухой травы напугал владивостокцев, проживающих на улицах Ладыгина и Адмирала Кузнецова, сообщает корреспондент DEITA. RU.
В пятницу, 27 апреля, дым от пала сухой травы напугал владивостокцев, проживающих на улицах Ладыгина и Адмирала Кузнецова, сообщает корреспондент DEITA. RU.
При этом местные жители сразу не смогли понять, что это горит трава. «Дым везде. Даже огонь было видно.
По словам начальника
Напомним, спасатели МЧС выезжают на пожар только в том случае, если есть вызов от граждан. Поэтому не стоит ждать, что траву на сопке приедут тушить пожар. Просто позвоните в МЧС и сообщите о пожаре.
Екатерина Лапкина.