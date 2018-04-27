Дым перепугал жителей крупного микрорайона Владивостока

Источник: ДЕЙТА

При этом местные жители сразу не смогли понять, что это горит трава. «Дым везде. Даже огонь было видно. Что-то в доме горит? Ничего не понятно», — говорит автор видео.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/LjXUoRgiWxg?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

По словам начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Приморскому краю Михаила Исаметова, в районе улицы Ладыгина горит травам. В 13 часов 42 минуты по местному времени в МЧС поступило сообщение о пожаре. Через 10 минут пожарные прибыли на место и приступили к тушению пожара.

Напомним, спасатели МЧС выезжают на пожар только в том случае, если есть вызов от граждан. Поэтому не стоит ждать, что траву на сопке приедут тушить пожар. Просто позвоните в МЧС и сообщите о пожаре.