Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В гостях у Трампа: что отдаст Меркель за «Северный поток – 2»
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Иван Ургант станет отцом в третий раз
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
Алена Шишкова примерила странную шляпую
Крадут миллионы со счетовНовой схеме мошенников позавидуют Бонни и Клайд
Самбурская резко ответила Летучей на ее критику
Мария Кожевникова пришла на премьеру фильма «Собибор» с мамой
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
Сборная России без Знарка проиграла в четвертый раз подряд
Свою шайбу Кросби забросил из-под Овечкина. «Вашингтон» проиграл
Анжелика Варум показала фото с тренировки
Алена Шишкова примерила странную шляпую
Работу мозга улучшили с помощью пересадки кала
Британские врачи вылечили первого в мире пациента с супергонореей
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Фоторепортажи
8Военные показали обломки выпущенных по Сирии крылатых ракет
12В тени войны
09:34 (мск), источник: ДЕЙТА

Дым перепугал жителей крупного микрорайона Владивостока

В пятницу, 27 апреля, дым от пала сухой травы напугал владивостокцев, проживающих на улицах Ладыгина и Адмирала Кузнецова, сообщает корреспондент DEITA. RU.

Источник: ДЕЙТА

При этом местные жители сразу не смогли понять, что это горит трава. «Дым везде. Даже огонь было видно. Что-то в доме горит? Ничего не понятно», — говорит автор видео.

Во время загрузки произошла ошибка.

По словам начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Приморскому краю Михаила Исаметова, в районе улицы Ладыгина горит травам. В 13 часов 42 минуты по местному времени в МЧС поступило сообщение о пожаре. Через 10 минут пожарные прибыли на место и приступили к тушению пожара.

Напомним, спасатели МЧС выезжают на пожар только в том случае, если есть вызов от граждан. Поэтому не стоит ждать, что траву на сопке приедут тушить пожар. Просто позвоните в МЧС и сообщите о пожаре.

Екатерина Лапкина.

Все новости региона
 Одна из грязнейших рек Владивостока еще может спастись
В одном из районов Приморья человек побеждает стихию
Ким Чен ЫН обещал не будить главу Южной Кореи ракетными залпами
Каждый гражданин России получит единый идентификатор к 2019 году
В Китае поймали самого большого в мире комара (фото)
Объяснен механизм появления неизлечимого рака
В США предрекли смерть морской авиации России
Трамп вспомнил о ночевке в Москве пятилетней давности
Как выглядят самые древние глиняные небоскребы (фото)
Спорт
Сборная России без Знарка проиграла в четвертый раз подряд Российские хоккеисты проиграли финнам в вынесенном матче первого тура шведского этапа Евротура
Авто
Nissan сделал настоящий внедорожник (наконец-то) Nissan решил вернуться к корням и построил настоящую классику
Hi-Tech
В Россию пришел новый китайский бренд техники Бытовая техника, ТВ и смартфоны от китайского гиганта — уже скоро.
Кино
Самбурская резко ответила Летучей на ее критику Звезда «Универа», занявшая место Летучей в шоу «Ревизорро», рассказала об одной своей знакомой телеведущей, «победоносно находящей гнилую капусту»
Недвижимость
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
На популярном испанском курорте запретят сдавать квартиры туристам
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Леди
Звезды за 40, которые не стесняются показаться без макияжа Анита Цой, Алла Пугачева, Рената Литвинова – кто еще из российских и зарубежных звездных женщин не стесняется быть не идеальной.
Дети
«Ныряем в детство»: Сергей Безруков показал, как отдыхает с дочкой Актер умилил соцсети совместной фотографией с Машей.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь