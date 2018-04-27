Территория вблизи Ильменского заповедника превратилась в свалку
Вблизи остановки общественного транспорта лежит мусор, собранный несколько лет назад.
Вблизи остановки общественного транспорта лежит мусор, собранный несколько лет назад.
Жители Миасса (Челябинская область) пожаловались общественникам на захламление территории вблизи Ильменского заповедника, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на организацию «Гражданский патруль».
Горожане рассказали, что рядом с остановкой до сих пор стоят мешки с мусором, который собрали несколько лет назад. Уличные урны отсутствуют, отходы валяются на обочинах дорог и в лесополосе. На остановке отсутствует кровля, нет здесь номеров отправления и прибытия транспорта.
«Администрация города и управление экологии не следят за состоянием территории вблизи заповедника. Неподалеку находится озеро Ильменское, берега которого покрыты слоями мусора. Туристы, приезжающие на экскурсии, видят этот кошмар, в то время как заповедник является лицом города, а власти выступают за развитие туризма», — рассказала общественник Анна Сизова.
Активисты обратились в администрацию Миасса с жалобой на ненадлежащее содержание территории и попросили устранить нарушения. Ильменский заповедник — государственный природный заповедник, занимающий по площади 34-е место среди заповедников страны. Ежегодно его посещают до 50 тыс. гостей.