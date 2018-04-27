Территория вблизи Ильменского заповедника превратилась в свалку

Жители Миасса (Челябинская область) пожаловались общественникам на захламление территории вблизи Ильменского заповедника, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на организацию «Гражданский патруль».

Горожане рассказали, что рядом с остановкой до сих пор стоят мешки с мусором, который собрали несколько лет назад. Уличные урны отсутствуют, отходы валяются на обочинах дорог и в лесополосе. На остановке отсутствует кровля, нет здесь номеров отправления и прибытия транспорта.

«Администрация города и управление экологии не следят за состоянием территории вблизи заповедника. Неподалеку находится озеро Ильменское, берега которого покрыты слоями мусора. Туристы, приезжающие на экскурсии, видят этот кошмар, в то время как заповедник является лицом города, а власти выступают за развитие туризма», — рассказала общественник Анна Сизова.