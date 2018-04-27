Подросток попал под автобус в Первом микрорайоне Хабаровска

В четверг в Первом микрорайоне Хабаровска 13-летний школьник, который шел домой с занятий, получил тяжелые травмы под колесами рейсового автобуса. В больницу подросток попал с переломами руки и трех ребер, пневмотораксом и разрывом селезенки. Несмотря на опасные для жизни травмы, пострадавший не терял сознания и сам сообщил родителям о происшествии, сообщает портал «Губерния».

Автобус маршрута № 29 ехал по улице Калараша в сторону Космической. От места, где произошел наезд, до ближайшего пешеходного перехода — чуть меньше ста метров. Прежде чем выйти на проезжую часть, подросток посмотрел на дорогу, но только в одном направлении. После этого он бросился бежать через улицу.

Дорога в этом месте имеет одностороннее движение, а потому школьник смотрел именно на основной поток машин. При этом на Калараша есть и встречная полоса для общественного транспорта, которую мальчик выпустил из внимания.

Увидев пешехода, 43-летний шофер автобуса резко затормозил. Путь, прочерченный покрышками, составил шесть метров — похоже, что допустимую скорость водитель не превышал.