В Красноярске экс-чиновника подозревают в махинациях со спортивным судейством

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске бывшего заместителя начальника отдела социальной политики администрации Железнодорожного района обвиняют в махинациях со спортивным судейством. На экс-чиновника завели уголовное дело по статье «злоупотребление должностными полномочиями». Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Красноярскому краю.

По данным ведомства, в 2016 году подозреваемый утвердил отчеты и перечислил оплату компании «Культурные программы» в размере 136 тысяч рублей. Компания должна была организовать судейство спортивных мероприятий.

«Фактически услуги выполнены не были», — пояснили в следственном комитете.