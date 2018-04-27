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09:56 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске экс-чиновника подозревают в махинациях со спортивным судейством

Фактически услуги не были выполнены.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске бывшего заместителя начальника отдела социальной политики администрации Железнодорожного района обвиняют в махинациях со спортивным судейством. На экс-чиновника завели уголовное дело по статье «злоупотребление должностными полномочиями». Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Красноярскому краю.

По данным ведомства, в 2016 году подозреваемый утвердил отчеты и перечислил оплату компании «Культурные программы» в размере 136 тысяч рублей. Компания должна была организовать судейство спортивных мероприятий.

«Фактически услуги выполнены не были», — пояснили в следственном комитете.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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