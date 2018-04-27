В Красноярске экс-чиновника подозревают в махинациях со спортивным судейством
Фактически услуги не были выполнены.
Фактически услуги не были выполнены.
В Красноярске бывшего заместителя начальника отдела социальной политики администрации Железнодорожного района обвиняют в махинациях со спортивным судейством. На
По данным ведомства, в 2016 году подозреваемый утвердил отчеты и перечислил оплату компании «Культурные программы» в размере 136 тысяч рублей. Компания должна была организовать судейство спортивных мероприятий.
«Фактически услуги выполнены не были», — пояснили в следственном комитете.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.