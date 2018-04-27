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09:32 (мск), источник: Комсомольская правда

Мужчина спрятал «Ленд Крузер» друга в гараже и заявил об угоне

Теперь он может сесть на два года.

37-летний мужчина из Красноярска пойдет под суд за попытку присвоить машину друга. Об этой истории рассказали в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское».

А дело было так. В дежурную часть обратился сам «потерпевший». Пришел и рассказал: с парковки у его дома неизвестные похитили «Лэнд Крузер», принадлежащий его приятелю. Однако у полицейских возникли сомнения в правдивости его показаний. После проверки выяснилось: действительно, угонщиков мужчина выдумал:

— Знакомый попросил его наладить автомобиль. Но, завершив ремонт, возвращать иномарку обратно заявитель передумал. Решил оставить ее себе. Спрятал в гараже и сообщил в полицию об угоне.

На мужчину было заведено дело по статье «Заведомо ложный донос». Максимальное наказание здесь — до двух лет лишения свободы.

Расследование уже завершено. Дело с обвинительным заключением передали в суд.

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