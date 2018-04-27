Жилые дома в поселке Хабаровского края уходят под воду

Переход на летний климат традиционно сопровождается увеличением уровня воды в реках, а в следствии и подтоплениями. «Первооткрывателями» этого сезона стали жители 10 частных домов в Ванинском районе. Деревянные здания, расположенные в поселке Тумнин по улицам Набережная и Лесная, до сих пор уходят под воду. Больше двадцати жильцов рискуют остаться без крова. На базе поселковой средней школы появился пункт временного размещения горожан, оказавшихся в стихийной ловушке. Некоторые из них предпочли пожить у родственников.