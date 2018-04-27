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09:48 (мск), источник: Комсомольская правда

Жилые дома в поселке Хабаровского края уходят под воду

Подтопление образовалось в результате ледовых заторов на реке Тумнин, в результате чего уровень воды резко вырос.

Источник: Комсомольская правда

Переход на летний климат традиционно сопровождается увеличением уровня воды в реках, а в следствии и подтоплениями. «Первооткрывателями» этого сезона стали жители 10 частных домов в Ванинском районе. Деревянные здания, расположенные в поселке Тумнин по улицам Набережная и Лесная, до сих пор уходят под воду. Больше двадцати жильцов рискуют остаться без крова. На базе поселковой средней школы появился пункт временного размещения горожан, оказавшихся в стихийной ловушке. Некоторые из них предпочли пожить у родственников.

— Если потребуется, спасатели готовы проводить эвакуацию населения, доставлять гуманитарную помощь, — рассказал Евгений Грязнов, начальник Хабаровского поисково-спасательного отряда МЧС России. — Также, в составе группы специалисты-пиротехники. Они будут осуществлять мониторинг ледовой обстановки на реке.

В пресс-службе регионального МЧС отметили, что по решению комиссии с 26 апреля в поселке ввели режим ЧС. Дополнительная группа спасателей уже отправилась на место происшествия с лодками, необходимой техникой и гидрокостюмами. В «боевой» готовности находится вертолет Ми-8, однако летчики ждут, пока распогодится.

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