Музыканта красноярской группы поймали в Минске с наркотиками

Один из солистов красноярской музыкальной группы задержан в Минске с гашишем, сообщили в пресс-службе ГУВД Минского горисполкома.

В ведомстве рассказали, что 29-летний молодой человек приехал в Минск на гастроли. 23 апреля на пр. Победителей он пытался пройти на «мероприятие, посвященное образованию одного из столичных футбольных клубов», но привлек внимание полицейского, который «сразу понял, что парень находится в состоянии наркотического опьянения».

«В сумке у молодого человека был обнаружен тубус для хранения фотопленки, в котором находились два свертка из фольги с веществом внутри. Согласно заключению экспертизы, спрессованное вещество коричневого цвета, хранившееся в свертках, является гашишем», — рассказали в пресс-службе.

В итоге молодого человека задержали и поместили в изолятор временного содержания. Он пояснил, что привез наркотик из России, откуда прибыл в рамках гастрольного тура со своей группой.

На музыканта завели уголовное дело по ч.1 ст. 328 «незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ» УК Республики Беларусь. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

В пресс-службе не уточняют названия группы. Однако отметим, что в названные даты в Минске в рамках гастрольного тура находилась красноярская группа Math Marriage: Abel and Krell.