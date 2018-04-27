В Перми задержали вора, который похищал вещи из машин

В Перми около детского садика молодой человек путем сканирования автосигнализации проник в салон автомобиля «Тойота Королла». Оттуда он забрал женский кошелек, мужское портмоне, три флеш-карты, банковские карты, планшетный компьютер и другое имущество. Общий ущерб составил 73 800 рублей.

Полицейские установили личность преступника. Им оказался ранее судимый 28-летний пермяк. В полиции выяснилось, что он причастен еще к одной краже. В сентябре прошлого года он залез в автомобиль «Форд Фокус», принадлежавший 39-летней женщине. Похитил сотовый телефон и кошелек, в котором находились наличные и банковские карты. Позже он обналичил с обеих карт 78 тысяч рублей. Общий ущерб составил 97 тысяч рублей.