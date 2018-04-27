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10:20 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Пропавшего 28-летнего мужчину разыскивают в Целинском районе

Пропавшего 28-летнего Александра Глазко разыскивают полицейские в Целинском районе Ростовской области.

Согласно информации ГУ МВД по региону, 20 апреля мужчина 1990 года рождения вышел из дома и до сих пор не вернулся.

Приметы пропавшего: на вид — 30 лет, рост — 175−180 см, среднего телосложения, карие глаза, короткие темно-русые волосы, прямые брови. Над правой бровью шрам, на правой руке татуировка от локтя до кисти с изображением кинжала.

В день исчезновения мужчина был одет в камуфляжный костюм, темно-синюю куртку и светло-коричневые кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении дончанина, просят позвонить в полицию по телефонам: 8 (86371) 9−18−58, 8−918−564−24−26 или 02.

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