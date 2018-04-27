Пропавшего 28-летнего мужчину разыскивают в Целинском районе
Пропавшего 28-летнего Александра Глазко разыскивают полицейские в Целинском районе Ростовской области.
Пропавшего 28-летнего Александра Глазко разыскивают полицейские в Целинском районе Ростовской области.
Согласно информации ГУ МВД по региону, 20 апреля мужчина 1990 года рождения вышел из дома и до сих пор не вернулся.
Приметы пропавшего: на вид — 30 лет, рост — 175−180 см, среднего телосложения, карие глаза, короткие
В день исчезновения мужчина был одет в камуфляжный костюм,
Всех, кому