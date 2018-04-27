Пропавшего 28-летнего мужчину разыскивают в Целинском районе

Согласно информации ГУ МВД по региону, 20 апреля мужчина 1990 года рождения вышел из дома и до сих пор не вернулся.

Приметы пропавшего: на вид — 30 лет, рост — 175−180 см, среднего телосложения, карие глаза, короткие темно-русые волосы, прямые брови. Над правой бровью шрам, на правой руке татуировка от локтя до кисти с изображением кинжала.

В день исчезновения мужчина был одет в камуфляжный костюм, темно-синюю куртку и светло-коричневые кроссовки.