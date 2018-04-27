Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В гостях у Трампа: что отдаст Меркель за «Северный поток – 2»
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
9-летний американец доказал, что Зубная Фея не существует
Единственная внучка развенчала легенду о Людмиле Гурченко
Звезды за 40, которые не стесняются показаться без макияжа
Антироссийские санкции США бьют по Германии и Франции Париж обратился к Берлину, Лондону и Риму с требованием убедить США смягчить ограничения
Беременную Анастасию Костенко положили на сохранение
9-летний американец доказал, что Зубная Фея не существует
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
Сборная России без Знарка проиграла в четвертый раз подряд
Свою шайбу Кросби забросил из-под Овечкина. «Вашингтон» проиграл
Боярская и Безрукова в смелых нарядах на закрытии ММКФ
Звезды за 40, которые не стесняются показаться без макияжа
Петербургский хирург-онколог рассказывает, как борется с раком
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Фоторепортажи
8Военные показали обломки выпущенных по Сирии крылатых ракет
12В тени войны
09:06 (мск), источник: NewsKo

Расследованием пермского «ДТП с перемещением» займутся московские следователи

Напомним, ДТП случилось 23 июня 2014 года. 22-летний Евгений Скорняков ехал с вечеринки вместе с товарищем на автомобиле ВАЗ-2112. Неподалёку от села Лобаново их автомобиль столкнулся с грузовиком Isuzu и улетел в кювет.

Евгений погиб на месте. Множество свидетелей тогда заявили, что в момент аварии погибший находился на месте пассажира, а у оставшегося в живых водителя повреждённой дверью была зажата нога. Но эксперты заключили: пьяный водитель и пассажир в ходе столкновения «поменялись местами». В результате, согласно выводам следствия, виновным в столкновении оказался пассажир — Евгений Скорняков.

Николай Скорняков уже четыре года пытается добиться справедливости в деле о гибели сына. 25 апреля ему наконец-то удалось попасть на приём к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Как сообщает пресс-служба СКР, мужчина пожаловался, что уголовное дело по факту гибели сына органы полиции не возбуждали более года, а после возбуждения неоднократно прекращали. Более того, по его словам, из дела исчезли вещественные доказательства.

Только благодаря настойчивости отца дело было передано из органов полиции в следственные органы краевого СКР. Так как Николай Скорняков окончательно разуверился в объективности местных правоохранительных органов, он попросил председателя СК России забрать это уголовное дело в производство центрального аппарата. Александр Бастрыкин удовлетворил его просьбу и поручил дальнейшее расследование главному следственному управлению. При этом председатель СК России дал подчинённым указание задать экспертам дополнительные вопросы для установления всех обстоятельств произошедшего, а также дать правовую оценку действиям следователей органов внутренних дел.

Все новости региона
Искусство без пределов
Ким Чен ЫН обещал не будить главу Южной Кореи ракетными залпами
Каждый гражданин России получит единый идентификатор к 2019 году
В Китае поймали самого большого в мире комара (фото)
Объяснен механизм появления неизлечимого рака
В США предрекли смерть морской авиации России
Трамп вспомнил о ночевке в Москве пятилетней давности
Как выглядят самые древние глиняные небоскребы (фото)
Спорт
Сборная России без Знарка проиграла в четвертый раз подряд Российские хоккеисты проиграли финнам в вынесенном матче первого тура шведского этапа Евротура
Авто
Nissan сделал настоящий внедорожник (наконец-то) Nissan решил вернуться к корням и построил настоящую классику
Hi-Tech
В Россию пришел новый китайский бренд техники Бытовая техника, ТВ и смартфоны от китайского гиганта — уже скоро.
Кино
Самбурская резко ответила Летучей на ее критику Звезда «Универа», занявшая место Летучей в шоу «Ревизорро», рассказала об одной своей знакомой телеведущей, «победоносно находящей гнилую капусту»
Недвижимость
5 неожиданных направлений на майские праздники
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
Курилки вернутся в аэропорты Москвы
Леди
Звезды за 40, которые не стесняются показаться без макияжа Анита Цой, Алла Пугачева, Рената Литвинова – кто еще из российских и зарубежных звездных женщин не стесняется быть не идеальной.
Дети
«Ныряем в детство»: Сергей Безруков показал, как отдыхает с дочкой Актер умилил соцсети совместной фотографией с Машей.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь