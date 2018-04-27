Расследованием пермского «ДТП с перемещением» займутся московские следователи

Евгений погиб на месте. Множество свидетелей тогда заявили, что в момент аварии погибший находился на месте пассажира, а у оставшегося в живых водителя повреждённой дверью была зажата нога. Но эксперты заключили: пьяный водитель и пассажир в ходе столкновения «поменялись местами». В результате, согласно выводам следствия, виновным в столкновении оказался пассажир — Евгений Скорняков.

Николай Скорняков уже четыре года пытается добиться справедливости в деле о гибели сына. 25 апреля ему наконец-то удалось попасть на приём к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Как сообщает пресс-служба СКР, мужчина пожаловался, что уголовное дело по факту гибели сына органы полиции не возбуждали более года, а после возбуждения неоднократно прекращали. Более того, по его словам, из дела исчезли вещественные доказательства.