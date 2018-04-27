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09:17 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В парадной на Пражской улице в Петербурге произошла стрельба

От полученных травм один из мужчин погиб на месте происшествия.

В ночь с 26 на 27 апреля в парадной дома на улице Пражская произошла стрельба.

Об этом сообщили очевидцы. Они обнаружили тело 30-летнего мужчины. В него стреляли из травматического пистолета. Подозреваемый был один и скрылся с места преступления.

Ночью парадную оцепили. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

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