В парадной на Пражской улице в Петербурге произошла стрельба

В ночь с 26 на 27 апреля в парадной дома на улице Пражская произошла стрельба.

Об этом сообщили очевидцы. Они обнаружили тело 30-летнего мужчины. В него стреляли из травматического пистолета. Подозреваемый был один и скрылся с места преступления.