В парадной на Пражской улице в Петербурге произошла стрельба
От полученных травм один из мужчин погиб на месте происшествия.
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От полученных травм один из мужчин погиб на месте происшествия.
В ночь с 26 на 27 апреля в парадной дома на улице Пражская произошла стрельба.
Об этом сообщили очевидцы. Они обнаружили тело 30-летнего мужчины. В него стреляли из травматического пистолета. Подозреваемый был один и скрылся с места преступления.
Ночью парадную оцепили. На месте происшествия работала