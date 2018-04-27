Автоинспектор погиб в Казани во время ночной погони за водителем-нарушителем

В пресс-службе МВД Татарстана агентству «Интерфакс-Поволжье» сообщили, что в ночь на пятницу возле одного из домов по улице Восстания в Казани сотрудники ДПС заметили автомобиль, двигавшийся с нарушением правил дорожного движения.

«Водитель “БМВ” не подчинился требованию полицейских остановиться и продолжил движение, превысив допустимую скорость. Информация о нарушителе была передана другим нарядам ДПС», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, нарушителя, пытавшегося скрыться, преследовали несколько экипажей ГИБДД.

«На перекрестке улиц Волгоградская и Декабристов злоумышленник на большой скорости выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с патрульным автомобилем “Лада Приора”, который выехал на встречную полосу с включенными проблесковыми маячками», — отметил представитель МВД.

В результате двое полицейских и водитель «БМВ» были госпитализированы. Один из инспекторов ДПС от полученных травм, не приходя в сознание, скончался в больнице Казани. Состояние второго полицейского оценивается как удовлетворительное.