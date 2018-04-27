Автоинспектор погиб в Казани во время ночной погони за водителем-нарушителем
Казань. 27 апреля.
Казань. 27 апреля.
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«Водитель “БМВ” не подчинился требованию полицейских остановиться и продолжил движение, превысив допустимую скорость. Информация о нарушителе была передана другим нарядам ДПС», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, нарушителя, пытавшегося скрыться, преследовали несколько экипажей ГИБДД.
«На перекрестке улиц Волгоградская и Декабристов злоумышленник на большой скорости выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с патрульным автомобилем “Лада Приора”, который выехал на встречную полосу с включенными проблесковыми маячками», — отметил представитель МВД.
В результате двое полицейских и водитель «БМВ» были госпитализированы. Один из инспекторов ДПС от полученных травм, не приходя в сознание, скончался в больнице Казани. Состояние второго полицейского оценивается как удовлетворительное.
Правонарушителем оказался 31-летний житель Казани, ранее судимый за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Кроме того, в 2015 году он был лишен права управления транспортным средством на год.