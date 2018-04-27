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09:12 (мск), источник: Интерфакс

Автоинспектор погиб в Казани во время ночной погони за водителем-нарушителем

Казань. 27 апреля. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Обстоятельства ночного происшествия, в результате которого погиб сотрудник Госавтоинспекции и еще один был ранен, выясняют в Казани.

В пресс-службе МВД Татарстана агентству «Интерфакс-Поволжье» сообщили, что в ночь на пятницу возле одного из домов по улице Восстания в Казани сотрудники ДПС заметили автомобиль, двигавшийся с нарушением правил дорожного движения.

«Водитель “БМВ” не подчинился требованию полицейских остановиться и продолжил движение, превысив допустимую скорость. Информация о нарушителе была передана другим нарядам ДПС», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, нарушителя, пытавшегося скрыться, преследовали несколько экипажей ГИБДД.

«На перекрестке улиц Волгоградская и Декабристов злоумышленник на большой скорости выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с патрульным автомобилем “Лада Приора”, который выехал на встречную полосу с включенными проблесковыми маячками», — отметил представитель МВД.

В результате двое полицейских и водитель «БМВ» были госпитализированы. Один из инспекторов ДПС от полученных травм, не приходя в сознание, скончался в больнице Казани. Состояние второго полицейского оценивается как удовлетворительное.

Правонарушителем оказался 31-летний житель Казани, ранее судимый за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Кроме того, в 2015 году он был лишен права управления транспортным средством на год.

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