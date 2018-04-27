В Красноярске пьяный водитель устроил стрельбу из люка иномарки

В Октябрьском районе Красноярска 27-летний водитель устроил стрельбу из травматического пистолета. Об этом сегодня, 27 апреля, рассказали в пресс-службе краевой полиции.

В правоохранительные органы обратились охранники торгового центра. Они сообщили, что неизвестный мужчина из люка дорогой иномарки «открыл беспорядочную стрельбу».

«Полицейские задержали подозреваемого и доставили его в дежурную часть для дальнейшего выяснения обстоятельств», — говорится в сообщении.

Выяснилось, что стрелял мужчина в воздух из травматического пистолета. После проверки полицейские завели на него два административных дела за тонировку и вождение машины в нетрезвом виде.