Ребенок погиб, женщина пострадала в ДТП в Азовском районе
Ребенок погиб, женщина пострадала в ДТП в Азовском районе Ростовской области.
Ребенок погиб, женщина пострадала в ДТП в Азовском районе Ростовской области.
Согласно информации ГУ МВД РФ по региону, инцидент произошел 26 апреля около 22.00 на 9-м километре дороги Ростов — Азов возле села Кулешовка.
Автомобиль «Лада Приора» сбил 32-летнюю женщину с 12-летним ребенком, которые вышли из автобуса и попытались перебежать дорогу в неосвещенном месте.
В результате ДТП ребенок погиб, женщину с травмами госпитализировали.
20-летний водитель «Приоры» с места происшествия скрылся, но был задержан по «горячим следам» в районе поселка Высочино Азовского района.
В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.