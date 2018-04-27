Ребенок погиб, женщина пострадала в ДТП в Азовском районе

Согласно информации ГУ МВД РФ по региону, инцидент произошел 26 апреля около 22.00 на 9-м километре дороги Ростов — Азов возле села Кулешовка.

Автомобиль «Лада Приора» сбил 32-летнюю женщину с 12-летним ребенком, которые вышли из автобуса и попытались перебежать дорогу в неосвещенном месте.

В результате ДТП ребенок погиб, женщину с травмами госпитализировали.

20-летний водитель «Приоры» с места происшествия скрылся, но был задержан по «горячим следам» в районе поселка Высочино Азовского района.