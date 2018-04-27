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09:15 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге на проспекте Просвещения на женщину упал светофор

Инцидент произошел вечером в четверг, 26 апреля.

Источник: Аргументы и факты

В Выборгском районе на петербурженку упал светофор. Женщина стояла на пешеходном переходе.

Инцидент произошел вечером в четверг, 26 апреля, на пересечении проспектов Просвещения и Художников. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях. Светофор упал в результате аварии. К счастью, с женщиной все в порядке.

Она стряхнула с себя конструкцию и пошла дальше.

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