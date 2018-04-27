В Санкт-Петербурге на проспекте Просвещения на женщину упал светофор
Инцидент произошел вечером в четверг, 26 апреля.
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Инцидент произошел вечером в четверг, 26 апреля.
В Выборгском районе на петербурженку упал светофор. Женщина стояла на пешеходном переходе.
Инцидент произошел вечером в четверг, 26 апреля, на пересечении проспектов Просвещения и Художников. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях. Светофор упал в результате аварии. К счастью, с женщиной все в порядке.
Она стряхнула с себя конструкцию и пошла дальше.