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15:10 (мск), источник: Комсомольская правда

Директора детского сада под Волгоградом подозревают в присвоении и подлоге

Директор детского сада в одном из сел Иловлинского района Волгоградской области стала фигурантом сразу двух уголовных дел, возбужденных сотрудниками полиции.

Женщину подозревают в присвоении с использованием служебного положения и служебном подлоге.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, на протяжении нескольких лет заведующая детским садом, считая, что в учреждении слишком много мебели, регулярно продавала «излишки». Кроме того, технику, подаренную благотворителями, женщина сдавала обратно в магазины, а деньги присваивала.

Зная, что воспитатели боятся потерять работу, руководитель заставляла подчиненных расписываться за полученные премиальные, которые также присваивала.

В начале апреля подозреваемую задержали полицейские и поместили под домашний арест. Своей вины женщина не признает. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор доказательств вины подозреваемой и установления суммы причиненного ущерба.

Отметим, что вскоре после задержания женщины на имя начальника ГУ МВД России по региону Александра Кравченко поступило обращение от коллектива воспитателей детского сада одного из сел Иловлинского района. Работники просят выразить благодарность сотрудникам Отдела полиции МВД России по Иловлинскому району за раскрытие хищения имущества учреждения.

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