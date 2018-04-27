Директора детского сада под Волгоградом подозревают в присвоении и подлоге

Женщину подозревают в присвоении с использованием служебного положения и служебном подлоге.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, на протяжении нескольких лет заведующая детским садом, считая, что в учреждении слишком много мебели, регулярно продавала «излишки». Кроме того, технику, подаренную благотворителями, женщина сдавала обратно в магазины, а деньги присваивала.

Зная, что воспитатели боятся потерять работу, руководитель заставляла подчиненных расписываться за полученные премиальные, которые также присваивала.

В начале апреля подозреваемую задержали полицейские и поместили под домашний арест. Своей вины женщина не признает. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор доказательств вины подозреваемой и установления суммы причиненного ущерба.