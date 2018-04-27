Водители сообщают о серьезном ДТП на балтийской трассе

Водители сообщают о серьезном ДТП на балтийской трассе

На балтийской трассе произошло серьезное ДТП с участием двух автомобилей. Об этом сообщают автомобилисты из сообщества «ВКонтакте».