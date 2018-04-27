Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В гостях у Трампа: что отдаст Меркель за «Северный поток – 2»
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
40-летняя Светлана Зейналова ушла в декретный отпуск
Почему Эльдар Рязанов не снимал Гурченко более 20 лет
Анжелика Варум показала фото с тренировки
Крадут миллионы со счетовНовой схеме мошенников позавидуют Бонни и Клайд
Гагарина, Ревва и Дайнеко на вечеринке премии RU.TV
Цыганов и Пегова снова снимаются вместе: фото с площадки
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
«Атлетико» вдесятером и без тренера взял ничью в Лондоне
Американцы выбили Россию из домашнего юношеского ЧМ по хоккею
Анжелика Варум показала фото с тренировки
Алена Шишкова примерила странную шляпую
Петербургский хирург-онколог рассказывает, как борется с раком
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
Фоторепортажи
8Военные показали обломки выпущенных по Сирии крылатых ракет
12В тени войны
09:42 (мск), источник: Новый Калининград

Водители сообщают о серьезном ДТП на балтийской трассе

На балтийской трассе произошло серьезное ДТП с участием двух автомобилей. Об этом сообщают автомобилисты из сообщества «ВКонтакте».

Как уточняют очевидцы, в районе послека Кострово столкнулись легковушка и внедорожник. У обеих машин серьезные технические повреждения.

О состоянии водителей и возможных пассажиров ничего не сообщается. Подробности уточняются.

Во время загрузки произошла ошибка.
Все новости региона
Вечерний @Калининград: околорыбный снос, околорыночный протест и кабачок
Ким Чен ЫН обещал не будить главу Южной Кореи ракетными залпами
Каждый гражданин России получит единый идентификатор к 2019 году
В Китае поймали самого большого в мире комара (фото)
Объяснен механизм появления неизлечимого рака
В США предрекли смерть морской авиации России
Трамп вспомнил о ночевке в Москве пятилетней давности
Как выглядят самые древние глиняные небоскребы (фото)
Спорт
Сборная России без Знарка проиграла в четвертый раз подряд Российские хоккеисты проиграли финнам в вынесенном матче первого тура шведского этапа Евротура
Авто
Nissan сделал настоящий внедорожник (наконец-то) Nissan решил вернуться к корням и построил настоящую классику
Hi-Tech
В Россию пришел новый китайский бренд техники Бытовая техника, ТВ и смартфоны от китайского гиганта — уже скоро.
Кино
Самбурская резко ответила Летучей на ее критику Звезда «Универа», занявшая место Летучей в шоу «Ревизорро», рассказала об одной своей знакомой телеведущей, «победоносно находящей гнилую капусту»
Недвижимость
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Семьи с доходом 15 тыс. рублей смогут получить субсидии на ЖКУ
5 неожиданных направлений на майские праздники
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
Леди
Звезды за 40, которые не стесняются показаться без макияжа Анита Цой, Алла Пугачева, Рената Литвинова – кто еще из российских и зарубежных звездных женщин не стесняется быть не идеальной.
Дети
«Ныряем в детство»: Сергей Безруков показал, как отдыхает с дочкой Актер умилил соцсети совместной фотографией с Машей.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь