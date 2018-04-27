Водители сообщают о серьезном ДТП на балтийской трассе
На балтийской трассе произошло серьезное ДТП с участием двух автомобилей. Об этом сообщают автомобилисты из сообщества «ВКонтакте».
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На балтийской трассе произошло серьезное ДТП с участием двух автомобилей. Об этом сообщают автомобилисты из сообщества «ВКонтакте».
Как уточняют очевидцы, в районе послека Кострово столкнулись легковушка и внедорожник. У обеих машин серьезные технические повреждения.
О состоянии водителей и возможных пассажиров ничего не сообщается. Подробности уточняются.