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10:54 (мск), источник: Комсомольская правда

В Приморье сгорела крупная база отдыха

Пламя за считанные минуты охватило домики отдыха.

Сегодня в пригороде Находки сгорела крупная база отдыха. Пламя на базе «Изумрудный бережок» вспыхнуло в половине четвёртого утра. Как сообщают местные жители, пламя перекинулся на базу отдыха со стороны полей. Ещё днем неизвестные подожгли сухую траву на сопках. Пал бушевал несколько часов, в конце концов, спустившись в низины. Пламя никто не тушил. В конце концов, огонь добрался до «Изумрудного бережка».

Из-за сильного ветра огонь распространялся с огромной скоростью. Пожарные прибыли на место ЧП уже через пятнадцать минут — но к этому времени пламя охватило уже 13 домиков отдыха. Общая площадь возгорания составила 560 квадратных метров. Потушить пламя смогли только в 8 часов утра.

Как сообщили корреспонденту «Комсомолки» в пресс-службе приморского управления МЧС, в тушении пожара приняло участие 14 человек и 6 единиц техники. Пострадавших в результате инцидента нет.

«Комсомолка» ранее писала о том, что сейчас в Приморье вовсю бушуют палы травы. Только за последние сутки в крае зафиксировано 220 таких происшествий. Один из наиболее сильных пожаров бушевал в районе поселка Барановский.

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