В Приморье сгорела крупная база отдыха
Пламя за считанные минуты охватило домики отдыха.
Пламя за считанные минуты охватило домики отдыха.
Сегодня в пригороде Находки сгорела крупная база отдыха. Пламя на базе «Изумрудный бережок» вспыхнуло в половине четвёртого утра. Как сообщают местные жители, пламя перекинулся на базу отдыха со стороны полей. Ещё днем неизвестные подожгли сухую траву на сопках. Пал бушевал несколько часов, в конце концов, спустившись в низины. Пламя никто не тушил. В конце концов, огонь добрался до «Изумрудного бережка».
Как сообщили корреспонденту «Комсомолки» в
«Комсомолка» ранее писала о том, что сейчас в Приморье вовсю бушуют палы травы. Только за последние сутки в крае зафиксировано 220 таких происшествий. Один из наиболее сильных пожаров бушевал в районе поселка Барановский.