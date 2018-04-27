Осуждены телефонные мошенники, которые обманывали стариков на Урале, представляясь их родственниками

В зависимости от роли и степени участия каждого, они признаны виновными по ч.2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину). Один из осужденных получил три года колонии строгого режима, второй приговорен к 400 часам обязательных работ.

Установлено, что в феврале прошлого года один из подельников звонил престарелым жителям Серова, представлялся их родственником и просил срочно денег на различные нужды, например, на лечение, на оплату штрафов за нарушение правил дорожного движения, ремонт автомобиля и другие. Он уточнял по телефону адрес стариков и называл необходимую сумму — от 10 до 49 тыс. рублей.

Затем злоумышленник договаривался о времени, когда его доверенное лицо заберет деньги. Фактически забирал деньги либо он сам, либо его знакомый, который не догадывался о преступных намерениях товарища.

Таким способом осужденный совершил шесть преступлений, одно из которых — вместе со вторым фигурантом.

В результате ему удалось похитить более 147 тыс. рублей.