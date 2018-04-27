В Волгограде обрушился потолок в старом общежитии

Напомним, это здание уже попадало в оперативные сводки летом прошлого года. 13 июня 2017 года в 22:30 в доме произошло обрушение чердака и частично кровли. Из здания был эвакуирован 41 человек, в том числе четверо детей.

Дом по улице Панферова, 44 — двухэтажный, 1954 года постройки. В нем зарегистрировано 54 человека, из них в квартирах постоянно проживает 41 волгоградец. Состояние дома находится на контроле властей с 2015 года. В 2016 году по результатам обследование здание было признано аварийным и включено в муниципальную программу «Жилище» на 2016−2020 годы. До начала процедуры расселения жителям было предложено переехать в маневренный жилой фонд, однако согласия ни один из собственников не дал.