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10:31 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде обрушился потолок в старом общежитии

В Красноармейском районе Волгограда специалисты устанавливают причины обрушения потолочного перекрытия в одном из общежитий.

Как сообщает «КП-Волгоград», инцидент произошел утром пятницы, 27 апреля. В доме № 44 по улице Панферова произошло падение фрагмента потолочного гипсокартонного перекрытия в помещении общего пользования.

В результате инцидента никто не пострадал, причину обрушения устанавливают специалисты. Известно, что на месте уже побывали представители районной администрации и коммунальных служб, угрозы обрушения остальных конструкций дома нет.

Напомним, это здание уже попадало в оперативные сводки летом прошлого года. 13 июня 2017 года в 22:30 в доме произошло обрушение чердака и частично кровли. Из здания был эвакуирован 41 человек, в том числе четверо детей.

Дом по улице Панферова, 44 — двухэтажный, 1954 года постройки. В нем зарегистрировано 54 человека, из них в квартирах постоянно проживает 41 волгоградец. Состояние дома находится на контроле властей с 2015 года. В 2016 году по результатам обследование здание было признано аварийным и включено в муниципальную программу «Жилище» на 2016−2020 годы. До начала процедуры расселения жителям было предложено переехать в маневренный жилой фонд, однако согласия ни один из собственников не дал.

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