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14:53 (мск), источник: Ведомости

Совладелец «Зимней вишни» передаст здание городу и оплатит снос

Основной собственник сгоревшего торгово-развлекательного центра (ТРЦ) «Зимняя вишня» ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» передаст здание властям Кемерова и оплатит его снос, сообщил журналистам мэр города Илья Середюк.

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«Собственников у здания около 40, но основной — “Кемеровский кондитерский комбинат” — уже дал согласие на отказ от него в пользу муниципалитета, он готов оплатить и снос здания в целом, и создание на его месте того, что хотели бы видеть кемеровчане», — сказал Сердюк (цитаты по «Интерфаксу»).

Сейчас решаются юридические вопросы с остальными владельцами площадей, в том числе со Сбербанком, отметил Сердюк: «Некоторые собственники также готовы отказаться и отдать свою собственность муниципалитету».

«Существуют вещи превыше бизнеса, но в силах муниципалитета разрешить эти проблемы. В соответствии с мнением большинства горожан, территория может быть признана рекреационной и будет изменен генплан. Дальше будет решен вопрос изъятия, компенсации собственникам», — сказал мэр.

Ранее группа собственников помещений «Зимней вишни» попросили кемеровские власти не сносить уцелевшую после пожара часть строения — бетонное здание бывшей кондитерской фабрики, которая послужила основой для ТРЦ. Предприниматели отмечали, что брали кредиты, продавали другой бизнес и вкладывали накопленные за десятки лет сбережения для развития бизнеса в «Зимней вишне».

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в центре Кемерова произошел 25 марта, его жертвами стали 60 человек, в том числе 41 ребенок.

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