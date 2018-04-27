34-летняя женщина пропала в Новосибирской области
Ирина Плотникова ушла из дома в городе Болотное 25 апреля, с тех пор о ней нет никакой информации, рассказали волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт».
Ирина Плотникова ушла из дома в городе Болотное 25 апреля, с тех пор о ней нет никакой информации, рассказали волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт».
34-летняя женщина пропала в Новосибирской области, об этом сообщили волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт». Ирина Плотникова ушла из дома в городе Болотное 25 апреля, с тех пор о ней нет никакой информации.
Приметы пропавшей: рост 168 сантиметров, телосложение худощавое, волосы русые, короткие, глаза голубые.
В день исчезновения Ирина Плотникова была одета в бирюзовую удлиненную куртку, серые брюки, вязаную бежевую шапку, бежевые рукавички, замшевые сапоги.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшей, просят звонить по телефону 8−800−700−5452 или 112.