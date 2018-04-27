Ливни с градом и грозами повалили деревья в Рышканском районе и заблокировали дороги

Согласно информации Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, проливные дожди с градом и сильным ветром прошли в населенных пунктах Михэйлень, Боросений Ной, Вэсилеуць и Зайкань в Рышкнаском районе.

Деревья были вырваны с корнем и пришлось вмешаться, чтобы разблокировать дороги. В Боросений Ной ветер сдувал крыши с домов, в Зайкань град повредил склад. Вчера вечером некоторые населенные пункты Пышканского и Дрокиевского районов остались без электричества, которое было восстановлено ночью. Идет оценка причиненного материального ущерба.