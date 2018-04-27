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10:28 (мск), источник: СуперОмск

Омскому продюсеру Грушевскому дали 17 лет колонии строгого режима

Вынесен приговор в отношении известного продюсера Сергея Грушевского, создателю подростковых групп «Джинсовые мальчики» и «Бэтмэн».

В 2000-е годы музыкант уехал в Москву, где и обосновался. А в апреле 2017 года был задержан в столице по подозрению в совращении подростка. По версии следствия, он с марта по июнь 2013 года вступал в связь с мальчиком, не достигшим 13 лет.

Были возбуждены уголовные дела по ст. 132, ч. 4, п. б. УК РФ: «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста», и ст. 135, ч. 2 УК РФ: «Развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста».

Мещанский районный суд Москвы согласился с обвинениями в адрес омского продюсера по четырем эпизодам.

Мужчину приговорили к 17 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, что 45-летний Сергей Грушевский начинал свою карьеру в Омске в качестве журналиста. Он работал в газете «Молодой сибиряк», в телерадиокомпаниях «Иртыш» и «Антенна-7». Затем занялся продюсированием после успеха передачи «По секрету всему свету».

Самые популярные его проекты — подростковые группы «Бэтмэн» и «Джинсовые мальчики». Сергей Грушевский особенно известен в Омске: в свое время по популярности он уступал только Алексею Гализдре. В 1990-х и 2000-х годах Грушевский часто устраивал концерты, исполняя собственные песни.

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