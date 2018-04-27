Уголовное дело жительниц Уфы, обвиняемых в хищении свыше 315 млн рублей, передано в суд

Об этом сегодня сообщила пресс-служба ведомства. Фамилии обвиняемых там не раскрывают. По данным «Ъ-Уфа», ими являются Елена Павлова и Татьяна Михайлова.



По версии следствия, с 2008 года обвиняемые похитили у 49 человек и одной коммерческой организации свыше 315 млн руб., создав «видимость высокодоходного бизнеса в сфере приватизации муниципальной собственности и транспортных перевозок». Потерпевшие передавали деньги в качестве инвестиций в бизнес обвиняемых в расчете вернуть их «со значительными процентами». «При этом для привлечения большего числа клиентов была создана фирма ООО “Бизнес+”, зарегистрированная на подставное лицо», — сообщили в прокуратуре. По данным Kartoteka.ru, компания, фигурирующая в уголовном деле, зарегистрирована в Уфе в мае 2015 года Ириной Усовой. Финансовой отчетности компания, находящаяся в стадии банкротства, не раскрывает.