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10:27 (мск), источник: Коммерсантъ

Уголовное дело жительниц Уфы, обвиняемых в хищении свыше 315 млн рублей, передано в суд

Прокуратура Башкирии направила в Октябрьский районный суд Уфы уголовное дело в отношении двух жительниц Уфы, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и незаконном образовании юридического лица (ч. 1 ст. 173.1 УК РФ).

Об этом сегодня сообщила пресс-служба ведомства. Фамилии обвиняемых там не раскрывают. По данным «Ъ-Уфа», ими являются Елена Павлова и Татьяна Михайлова.

По версии следствия, с 2008 года обвиняемые похитили у 49 человек и одной коммерческой организации свыше 315 млн руб., создав «видимость высокодоходного бизнеса в сфере приватизации муниципальной собственности и транспортных перевозок». Потерпевшие передавали деньги в качестве инвестиций в бизнес обвиняемых в расчете вернуть их «со значительными процентами». «При этом для привлечения большего числа клиентов была создана фирма ООО “Бизнес+”, зарегистрированная на подставное лицо», — сообщили в прокуратуре. По данным Kartoteka.ru, компания, фигурирующая в уголовном деле, зарегистрирована в Уфе в мае 2015 года Ириной Усовой. Финансовой отчетности компания, находящаяся в стадии банкротства, не раскрывает.

По ходатайству следователя суд арестовал имущество обвиняемых общей стоимостью 16 млн руб.

Олег Вахитов

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