Краснодарец хранил у себя дома целый арсенал оружия
Мужчина утверждает, что собирал снаряжение для коллекции.
Мужчина утверждает, что собирал снаряжение для коллекции.
Знакомый 56-летнего краснодарца увидел у него дома целый склад оружия и сообщил об этом в полицию. Правоохранители приехали к месту жительства подозреваемого и провели проверку. В гараже они обнаружили 10 ружей, 25
При опросе задержанный мужчина ответил, что оружие ему нужно было для коллекции.
— Не могу объяснить, почему я его собирал. Коллекционировать оружие я начал 20 лет назад, — рассказывает владелец снаряжения.
По данным ГУ МВД России по Краснодарскому краю, проведенная экспертиза подтвердила, что найденное и изъятое является огнестрельным оружием, а патроны — боеприпасами, пригодными для стрельбы.
Сейчас в отношении мужчины завели уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Ему грозит до четырех лет лишения свободы.