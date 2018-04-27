Краснодарец хранил у себя дома целый арсенал оружия

Знакомый 56-летнего краснодарца увидел у него дома целый склад оружия и сообщил об этом в полицию. Правоохранители приехали к месту жительства подозреваемого и провели проверку. В гараже они обнаружили 10 ружей, 25 штык-ножей, три пистолета и свыше тысячи патронов.

При опросе задержанный мужчина ответил, что оружие ему нужно было для коллекции.

— Не могу объяснить, почему я его собирал. Коллекционировать оружие я начал 20 лет назад, — рассказывает владелец снаряжения.

По данным ГУ МВД России по Краснодарскому краю, проведенная экспертиза подтвердила, что найденное и изъятое является огнестрельным оружием, а патроны — боеприпасами, пригодными для стрельбы.