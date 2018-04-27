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13:06 (мск), источник: Комсомольская правда

Краснодарец хранил у себя дома целый арсенал оружия

Мужчина утверждает, что собирал снаряжение для коллекции.

Знакомый 56-летнего краснодарца увидел у него дома целый склад оружия и сообщил об этом в полицию. Правоохранители приехали к месту жительства подозреваемого и провели проверку. В гараже они обнаружили 10 ружей, 25 штык-ножей, три пистолета и свыше тысячи патронов.

При опросе задержанный мужчина ответил, что оружие ему нужно было для коллекции.

— Не могу объяснить, почему я его собирал. Коллекционировать оружие я начал 20 лет назад, — рассказывает владелец снаряжения.

По данным ГУ МВД России по Краснодарскому краю, проведенная экспертиза подтвердила, что найденное и изъятое является огнестрельным оружием, а патроны — боеприпасами, пригодными для стрельбы.

Сейчас в отношении мужчины завели уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

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