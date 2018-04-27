В Волгограде женщина на «Ладе» сбила двух подростков
Четыре человека получили травмы в результате трех
Четыре человека получили травмы в результате трех
Как рассказали «КП-Волгоград» в
В Ворошиловском районе неизвестный водитель сбил пенсионера. Авария была зарегистрирована в 15:21. Неустановленный водитель на неизвестном автомобиле ехал по двору дома № 5 по улице Череповецкой и сбил 82-летнего мужчину, идущего по краю проезжей части. В результате инцидента пешеход с травмами госпитализирован. Полиция просит всех, кто стал очевидцем этого происшествия, обратиться в полицию по телефонам 93−21−31, 93−77−75 или 02.
В Тракторозаводском районе в аварии пострадали два подростка. ДТП произошло в 18:00. 27-летняя женщина, управляя ВАЗ-2105, ехала задним ходом по улице Александрова. Напротив дома № 1а она не убедилась в безопасности маневра и совершила наезд на 14-летнего велосипедиста, перевозившего на багажнике 13-летнего подростка. В результате аварии оба мальчика доставлены в больницу.