В Волгограде женщина на «Ладе» сбила двух подростков

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, первая авария произошла в 9:35. 41-летняя женщина, управляя кроссовером Hyundai Tucson, ехала по улице Ленина. Напротив дома № 276 она сбила 17-летнюю девушку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате инцидента пешеход с травмами госпитализирована.

В Ворошиловском районе неизвестный водитель сбил пенсионера. Авария была зарегистрирована в 15:21. Неустановленный водитель на неизвестном автомобиле ехал по двору дома № 5 по улице Череповецкой и сбил 82-летнего мужчину, идущего по краю проезжей части. В результате инцидента пешеход с травмами госпитализирован. Полиция просит всех, кто стал очевидцем этого происшествия, обратиться в полицию по телефонам 93−21−31, 93−77−75 или 02.