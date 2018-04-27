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10:50 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде женщина на «Ладе» сбила двух подростков

Четыре человека получили травмы в результате трех дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных за минувшие сутки в Волгоградской области.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, первая авария произошла в 9:35. 41-летняя женщина, управляя кроссовером Hyundai Tucson, ехала по улице Ленина. Напротив дома № 276 она сбила 17-летнюю девушку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате инцидента пешеход с травмами госпитализирована.

В Ворошиловском районе неизвестный водитель сбил пенсионера. Авария была зарегистрирована в 15:21. Неустановленный водитель на неизвестном автомобиле ехал по двору дома № 5 по улице Череповецкой и сбил 82-летнего мужчину, идущего по краю проезжей части. В результате инцидента пешеход с травмами госпитализирован. Полиция просит всех, кто стал очевидцем этого происшествия, обратиться в полицию по телефонам 93−21−31, 93−77−75 или 02.

В Тракторозаводском районе в аварии пострадали два подростка. ДТП произошло в 18:00. 27-летняя женщина, управляя ВАЗ-2105, ехала задним ходом по улице Александрова. Напротив дома № 1а она не убедилась в безопасности маневра и совершила наезд на 14-летнего велосипедиста, перевозившего на багажнике 13-летнего подростка. В результате аварии оба мальчика доставлены в больницу.

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