В Самаре на промпредприятии на ул. Калинина загорелась емкость с маслом
С огнем боролись 65 пожарных.
С огнем боролись 65 пожарных.
В четверг, 26 апреля, в 20:18, в Советском районе Самары на улице Калинина, произошел пожар, сообщает Главное управление МЧС России по Самарской области.
На промышленном предприятии загорелось масло в емкости площадью 20 квадратных метров.
На тушение пожара выехали
Пожар был локализован в 20:51 и полностью потушен в 20:55. О пострадавших ничего не сообщается.
Причина возникновения возгорания и ущерб от пожара устанавливаются.