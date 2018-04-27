В Самаре на промпредприятии на ул. Калинина загорелась емкость с маслом

В четверг, 26 апреля, в 20:18, в Советском районе Самары на улице Калинина, произошел пожар, сообщает Главное управление МЧС России по Самарской области.

На промышленном предприятии загорелось масло в емкости площадью 20 квадратных метров.

На тушение пожара выехали пожарно-спасательные подразделения в количестве 65 человек личного состава и 15 единиц техники.

Пожар был локализован в 20:51 и полностью потушен в 20:55. О пострадавших ничего не сообщается.