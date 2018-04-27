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11:02 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре на промпредприятии на ул. Калинина загорелась емкость с маслом

С огнем боролись 65 пожарных.

В четверг, 26 апреля, в 20:18, в Советском районе Самары на улице Калинина, произошел пожар, сообщает Главное управление МЧС России по Самарской области.

На промышленном предприятии загорелось масло в емкости площадью 20 квадратных метров.

На тушение пожара выехали пожарно-спасательные подразделения в количестве 65 человек личного состава и 15 единиц техники.

Пожар был локализован в 20:51 и полностью потушен в 20:55. О пострадавших ничего не сообщается.

Причина возникновения возгорания и ущерб от пожара устанавливаются.

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