В Башкирии 4-летний мальчик ушел из дома 

По словам мужчины, родители ушли, оставив мальчика дома одного. Ребенок оделся и вышел на улицу. Малыша по имени Данил отвели в полицию в отдел по делам несовершеннолетних.

— Мальчика зовут Данил. Родители оставили дома его одного, он оделся и ушел на улицу. Может, кто знает родителей его, обратитесь в полицию, — сообщил соцсетях житель Туймазов.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру