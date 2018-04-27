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10:45 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Башкирии 4-летний мальчик ушел из дома

Накануне в Туймазах возле ТК «Руффа» местный житель нашел 4-летнего ребенка. Мальчик сказал, что сам ушел из дома. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

По словам мужчины, родители ушли, оставив мальчика дома одного. Ребенок оделся и вышел на улицу. Малыша по имени Данил отвели в полицию в отдел по делам несовершеннолетних.

— Мальчика зовут Данил. Родители оставили дома его одного, он оделся и ушел на улицу. Может, кто знает родителей его, обратитесь в полицию, — сообщил соцсетях житель Туймазов.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Ранее ГорОбзор.ру сообщал о 3-летнем ребенке, которого в одном из дворов Уфы оставила без присмотра мать.

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