В Башкирии 4-летний мальчик ушел из дома
Накануне в Туймазах возле ТК «Руффа» местный житель нашел 4-летнего ребенка. Мальчик сказал, что сам ушел из дома. Об этом сообщают пользователи соцсетей.
Накануне в Туймазах возле ТК «Руффа» местный житель нашел 4-летнего ребенка. Мальчик сказал, что сам ушел из дома. Об этом сообщают пользователи соцсетей.
По словам мужчины, родители ушли, оставив мальчика дома одного. Ребенок оделся и вышел на улицу. Малыша по имени Данил отвели в полицию в отдел по делам несовершеннолетних.
— Мальчика зовут Данил. Родители оставили дома его одного, он оделся и ушел на улицу. Может, кто знает родителей его, обратитесь в полицию, — сообщил соцсетях житель Туймазов.
Ранее ГорОбзор.ру сообщал о 3-летнем ребенке, которого в одном из дворов Уфы оставила без присмотра мать.