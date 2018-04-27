Появилось видео ДТП, при котором погиб сотрудник ДПС

Авария произошла примерно в 1.00 ночи 27 апреля. Сотрудники ДПС заметили водителя BMW, который нарушил правила дорожного движения. Полицейские отдали приказ об остановке, но мужчина лишь сильнее нажал на педаль и поехал дальше. К задержанию нарушителя привлекли несколько нарядов полиции. Игнорируя все дорожные знаки и светофоры, водитель иномарки выехал на красный сигнал и врезался в автомобиль ДПС (этот момент попал на камеру).