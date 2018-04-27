Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Хабенский рассказал о кровавом поцелуе с Анджелиной Джоли
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Сын Евгения Плющенко выиграл свои первые соревнования
Западные СМИ сообщили, почему РФ не расчехляет орудия в ответ США
Наташа Королева в «золотой» куртке пообнималась с березой
«Ему запретили вино и пиво»От чего лечился Сталин в долгих отпусках на юге
В Киеве неспокойно: афганцы перекрыли центр города
Москва показала уничтожение корабля Су-30 - СМИ
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Почему россияне из НХЛ не едут в сборную России
Как Ковальчук пропил Вену, а Крикунов — Ригу
Мила Кунис вышла в свет в блестящей юбке
Жена Стаса Михайлова трогательно поздравила его с 49-летием
Садальский боится за себя после слов о Галкине – СМИ
Располневшая жена Макарского о реакции мужа
Названа стоимость частных домов на черноморских курортах
Названа страна с самым дешевым гражданством
Фоторепортажи
9Кейт Миддлтон в третий раз стала мамой
8Военные показали обломки выпущенных по Сирии крылатых ракет
16:58 (мск), источник: АиФ Казань

Появилось видео ДТП, при котором погиб сотрудник ДПС

Видео ДТП, при котором погиб сотрудник ДПС, появилось в интернете.

Авария произошла примерно в 1.00 ночи 27 апреля. Сотрудники ДПС заметили водителя BMW, который нарушил правила дорожного движения. Полицейские отдали приказ об остановке, но мужчина лишь сильнее нажал на педаль и поехал дальше. К задержанию нарушителя привлекли несколько нарядов полиции. Игнорируя все дорожные знаки и светофоры, водитель иномарки выехал на красный сигнал и врезался в автомобиль ДПС (этот момент попал на камеру).

В результате ДТП госпитализировали двоих полицейских и водителя BMW. Один из сотрудников ДПС получил тяжелые сочетанные травмы. Не приходя в сознание он скончался в больнице. Второй полицейский получил черепно-мозговую травму. Сейчас он находится в удовлетворительном состоянии в горбольнице № 7. Виновник ДТП отделался ушибленными ранами.

Во время загрузки произошла ошибка.
Все новости региона
«Попробуй повтори!» 4-летняя девочка попала в книгу рекордов России, присев 800 раз
Путин заявил о вытеснении русских названий с карты мира
Синоптики рассказали о погоде в России предстоящим летом
Обнаружено гигантское «мертвое пятно» на дне Оманского залива
Памятник рублю рухнул в Сыктывкаре (фото)
США обогнали Россию по количеству допинговых нарушений
Древнейший деревянный идол России оказался старше Черного моря
Путин надеется на эффективную работу нового кабмина и парламента
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
«Зенит» — ЦСКА: проигравший потеряет все «Локомотив» может стать чемпионом России уже в понедельник. Но центральный матч 28-го тура пройдет в воскресенье, когда в Санкт-Петербурге сыграют «Зенит» и ЦСКА
Авто
Российским олигархам предложили машину за 131 000 000 рублей В России отныне можно заказать хорватский электрический гиперкар Rimac C_Two: московская компания Electric Motors Club обязуется доставить машину потенциальному владельцу
Hi-Tech
Как выглядят часы будущего (фото) Интерфейс отображается и обрабатывается с помощью проектора.
Кино
Хабенский рассказал о кровавом поцелуе с Анджелиной Джоли Актер вспомнил о съемках с голливудской звездой
Недвижимость
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии: личный опыт
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Леди
Звезды за 40, которые не стесняются показаться без макияжа Анита Цой, Алла Пугачева, Рената Литвинова – кто еще из российских и зарубежных звездных женщин не стесняется быть не идеальной.
Дети
Стали известны имя и титул новорожденного британского принца В букмекерских конторах фаворитом было имя Артур.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь