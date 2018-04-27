Полицейские рассказали о подробностях ДТП с машиной скорой помощи в Воронеже
Авария случилась на перекрестке улиц 45 Стрелковой Дивизии и Солнечной.
Авария случилась на перекрестке улиц 45 Стрелковой Дивизии и Солнечной.
Полицейские рассказали о подробностях аварии с перевернувшейся машиной скорой помощи в Воронеже. ДТП случилось на перекрестке улиц 45 Стрелковой Дивизии и Солнечной в 20:20 четверга, 26 апреля. Автомобиль «скорой» столкнулся с Lada Granta. В аварии пострадала 43-летняя пассажирка «скорой», жительница Хохольского района, сообщила
Машина скорой помощи ехала по улице 45 Стрелковой Дивизии со стороны улицы
После столкновения с Lada Granta «Скорую» отбросило на грузовой автомобиль MAN, который стоял около светофора, а затем на автомобиль Renault Logan. Сотрудники ГУ МВД по региону устанавливают все обстоятельства произошедшего.