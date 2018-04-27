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11:36 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Полицейские рассказали о подробностях ДТП с машиной скорой помощи в Воронеже

Авария случилась на перекрестке улиц 45 Стрелковой Дивизии и Солнечной.

Полицейские рассказали о подробностях аварии с перевернувшейся машиной скорой помощи в Воронеже. ДТП случилось на перекрестке улиц 45 Стрелковой Дивизии и Солнечной в 20:20 четверга, 26 апреля. Автомобиль «скорой» столкнулся с Lada Granta. В аварии пострадала 43-летняя пассажирка «скорой», жительница Хохольского района, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону в пятницу, 27 апреля. Ее госпитализировали.

Машина скорой помощи ехала по улице 45 Стрелковой Дивизии со стороны улицы Антонова-Овсеенко в направлении Московского проспекта. За рулем был 55-летний житель Хохольского района. Автомобиль с включенными проблесковыми маячками проехал на красный свет и не уступил дорогу Lada Granta. За рулем «легковушки» был 41-летний воронежец. Машина ехала по улице Солнечной в сторону улицы Брянской.

После столкновения с Lada Granta «Скорую» отбросило на грузовой автомобиль MAN, который стоял около светофора, а затем на автомобиль Renault Logan. Сотрудники ГУ МВД по региону устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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