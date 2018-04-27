Полицейские рассказали о подробностях ДТП с машиной скорой помощи в Воронеже

Полицейские рассказали о подробностях аварии с перевернувшейся машиной скорой помощи в Воронеже. ДТП случилось на перекрестке улиц 45 Стрелковой Дивизии и Солнечной в 20:20 четверга, 26 апреля. Автомобиль «скорой» столкнулся с Lada Granta. В аварии пострадала 43-летняя пассажирка «скорой», жительница Хохольского района, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону в пятницу, 27 апреля. Ее госпитализировали.

Машина скорой помощи ехала по улице 45 Стрелковой Дивизии со стороны улицы Антонова-Овсеенко в направлении Московского проспекта. За рулем был 55-летний житель Хохольского района. Автомобиль с включенными проблесковыми маячками проехал на красный свет и не уступил дорогу Lada Granta. За рулем «легковушки» был 41-летний воронежец. Машина ехала по улице Солнечной в сторону улицы Брянской.