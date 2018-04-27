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11:13 (мск), источник: Uralpress.ru

Курильщик из Челябинска спровоцировал вынужденную посадку авиалайнера

Курильщик из Челябинска, летевший рейсом Москва — Челябинск, спровоцировал вынужденную посадку авиалайнера в аэропорту Казани.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, командир экипажа через диспетчера обратился за помощью к сотрудникам транспортной полиции. Он рассказал, что 33-летний житель Челябинска курил в самолете во время полета.

Нарушитель был снят с рейса и доставлен в линейное отделение полиции в казанском аэропорту, где в отношении него составили протокол об административном правонарушении по пункту первому статьи 6.24 КоАП РФ.

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